Inspeccionan preparativos para iniciar la búsqueda y recuperación de restos de mártires

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, inspeccionó hoy los preparativos para una ceremonia de lanzamiento de las labores de búsqueda y recuperación de restos de combatientes caídos, prevista para mañana en el Parque Cultural Le Thi Rieng, Ciudad Ho Chi Minh.



Tras revisar el programa y los preparativos organizativos, la también jefa del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, destacó el especial significado del acto y pidió a las entidades pertinentes revisar cuidadosamente todos los aspectos de la organización.



Solicitó invitar al acto a testigos históricos y representantes de las fuerzas que participan en las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, además de asegurar las condiciones necesarias para celebrar una ceremonia de ofrenda de incienso y homenaje con el debido respeto y conforme a las tradiciones nacionales.



En relación con las tareas posteriores a la ceremonia, Thanh Tra instruyó al Comité Directivo de la Región Militar 7 y Ciudad Ho Chi Minh a elaborar un procedimiento detallado para las labores de excavación, recuperación de restos, toma de muestras para su identificación, conservación de los restos y de los objetos personales de los mártires, así como para la organización de ceremonias conmemorativas solemnes antes de los actos fúnebres y la inhumación.

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, inspecciona los preparativos para una ceremonia de lanzamiento de las labores de búsqueda y recuperación de restos de combatientes caídos. (Fuente: VNA)

También subrayó que deberán movilizarse los mejores especialistas para garantizar que todas las tareas se desarrollen con el máximo rigor científico, precisión y prudencia, evitando cualquier error e informando periódicamente de los avances al Comité Directivo Nacional.



La viceprimera ministra hizo especial hincapié en la necesidad de reforzar la coordinación con los organismos especializados para identificar a los mártires a partir de objetos personales y pruebas de ADN realizadas a sus familiares.



Asimismo, instó a intensificar la difusión de los resultados de las labores de búsqueda y recuperación, con el propósito de poner en valor su profundo significado humanitario y expresar el reconocimiento del Partido, el Estado y el Ejército hacia los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas por la liberación y la reunificación nacional./.