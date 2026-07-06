Campaña de 500 días y noches en Vietnam: Carrera contra el tiempo para identificar a los mártires

Hanoi (VNA) - Transcurridos 111 días desde su lanzamiento el 15 de marzo de 2026, la campaña nacional “500 días y noches para potenciar la búsqueda, repatriación e identificación de restos de mártires” en Vietnam registra resultados altamente positivos en el cumplimiento de su objetivo histórico de devolver la identidad a los combatientes caídos.



La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, jefa del Comité Directivo Nacional 515, dedicado a la mencionada labor, afirmó que este esfuerzo constituye una alta responsabilidad ante la historia y un profundo tributo hacia quienes entregaron su vida por la independencia del país. En la actualidad, el sistema político y la sociedad vietnamita encaran la urgencia de identificar más de 300 mil tumbas de mártires que aún carecen de datos completos y localizar los restos de otros 175 mil combatientes, una tarea apremiante debido a la avanzada edad de sus familiares directos.



En el ámbito operativo, el coronel Le Van Son, subdirector del Departamento de Políticas y Bienestar Social del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, precisó que el Ministerio de Defensa mantiene desplegados a mil 500 efectivos distribuidos en 32 brigadas especializadas de búsqueda y repatriación.



Campaña de 500 días en Vietnam acelera la identificación de mártires



Mediante la combinación de coordenadas cartográficas, testimonios de testigos y el uso de radares de penetración terrestre (GPR), las fuerzas han logrado recuperar más de mil 300 restos de mártires y localizado tres fosas comunes. Asimismo, se han recolectado muestras biológicas en más de 20 mil sepulturas aptas para su posterior análisis de laboratorio, al tiempo que brigadas de ingenieros militares sanearon más de siete mil hectáreas afectadas por minas y explosivos remanentes de la guerra, concentrando sus esfuerzos en el frente histórico de Vi Xuyen.



De forma complementaria, el Ministerio de Seguridad Pública recolectó cerca de 95 mil muestras de ADN de familiares de los caídos, integrando más de 50 mil de ellas a la base de datos nacional sobre la población. A su vez, los archivos nacionales han digitalizado alrededor de 200 mil páginas de documentos históricos relativos a campañas militares y condecoraciones para respaldar el cruce de información científica.



A nivel local, diversas provincias aceleran los procesos de exhumación y toma de muestras aprovechando las condiciones climáticas favorables. En Ninh Binh, se intervinieron cerca de tres mil tumbas anónimas en 72 cementerios; mientras que en Quang Tri, las autoridades tomaron muestras de los mil 320 restos sepultados sin datos completos en el cementerio de mártires de Ba Doc. En la ciudad portuaria de Hai Phong, la policía recolectó cerca de 18 mil muestras de fluidos biológicos de familiares de un universo de 25 mil casos previstos. Por su parte, en Ciudad Ho Chi Minh, un equipo especializado concluyó la delimitación técnica de una presunta fosa común en el Parque Le Thi Rieng, programando el inicio de las excavaciones arqueológicas para el 6 de julio.



Al intervenir en el balance militar del primer semestre de 2026, el primer ministro Le Minh Hung elogió los avances logrados bajo esta campaña e instó a los ministerios y comités populares a redoblar esfuerzos logísticos y científicos de cara a la conmemoración del 79 aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio)./.