Vietnam y Japón por ampliar cooperación en educación

Tokio (VNA) - Vietnam y Japón dieron un nuevo paso para fortalecer sus vínculos en el ámbito educativo con la firma de un acuerdo de cooperación orientado a ampliar la enseñanza del idioma japonés, promover los intercambios académicos y contribuir a la formación de recursos humanos de alta calidad.



El acuerdo fue suscrito el 3 de julio en la Embajada de Vietnam en Japón por el Centro Vietnam-Japón para la Promoción de la Cooperación Cultural y Educativa (VJCE) y la Escuela de Japonés Aoyama.



En virtud del convenio, la Escuela de Japonés Aoyama autorizó al VJCE a actuar como su representante en Vietnam para coordinar las actividades de cooperación educativa, establecer vínculos con socios, desarrollar programas de formación y promover proyectos de intercambio educativo entre ambos países.



Las dos partes acordaron poner en marcha programas de enseñanza del idioma japonés dirigidos a estudiantes vietnamitas, estudiar la creación de un sistema de evaluación de la competencia lingüística en japonés para niños, organizar intercambios culturales y educativos y fortalecer la cooperación entre instituciones educativas de Vietnam y Japón.



Durante la ceremonia, Vu Thi Lien Huong, representante de la división de educación de la Embajada de Vietnam en Japón, destacó los esfuerzos de las organizaciones participantes y expresó su confianza en que estos programas de cooperación contribuirán a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón.



Los participantes también debatieron las futuras líneas de cooperación, con especial atención al fortalecimiento de la enseñanza del idioma japonés, la ampliación de los intercambios académicos, el impulso a la colaboración entre instituciones educativas y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.



Este acuerdo representa un nuevo avance en la cooperación educativa entre ambos países, con el objetivo de mejorar la calidad de los recursos humanos, ampliar las oportunidades de formación internacional para los jóvenes y seguir fortaleciendo los vínculos entre los pueblos de Vietnam y Japón./.

VNA