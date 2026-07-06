Vietnam y Laos fortalecen solidaridad mediante cooperación en defensa

Vientiane (VNA) - El periódico del Ejército Popular de Laos publicó un artículo en el que reafirma que la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Laos y Vietnam constituyen un patrimonio invaluable, forjado por los presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Souphanouvong.



Construida sobre el sacrificio de los soldados revolucionarios y fortalecida por generaciones de dirigentes y los pueblos de ambos países, esta relación especial se ha consolidado con el paso del tiempo. En ese proceso, la cooperación militar y de defensa se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales, destaca el artículo.



El III Intercambio de Amistad en Defensa Fronteriza entre Vietnam y Laos, a nivel ministerial, se celebrará los días 9 y 10 de julio en el puesto fronterizo auxiliar de Nam On-Thanh Thuy, situado entre la provincia vietnamita de Nghe An y la provincia laosiana de Bolikhamxay.



El encuentro reviste gran importancia no solo para las fuerzas armadas de ambos países, sino también como una muestra de la profunda confianza política y estratégica que comparten Vietnam y Laos, reflejando su compromiso con la construcción de una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo sostenible.



Según el artículo, en el ámbito político, el intercambio reafirma el firme compromiso de ambas partes, ambos Estados y ambos ejércitos con la preservación, el fortalecimiento y la profundización de la relación especial entre Laos y Vietnam. Asimismo, las reuniones entre los líderes militares, el intercambio de experiencias y la coordinación en materia de defensa y gestión fronteriza contribuirán a reforzar la seguridad, afrontar los desafíos de seguridad no tradicionales y proteger los intereses comunes de ambos países.



El evento también ofrecerá a ambos ejércitos la oportunidad de ampliar la cooperación en la formación de personal, el desarrollo de recursos humanos, los intercambios técnicos y los esfuerzos conjuntos para combatir la delincuencia transnacional, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando. Todo ello contribuirá a preservar la seguridad y el orden en las zonas fronterizas, al tiempo que favorecerá el desarrollo.



En el ámbito económico, la seguridad es la base del desarrollo. Una frontera estable favorece el crecimiento del comercio, la inversión, el transporte y el turismo. Los puestos fronterizos internacionales y auxiliares a lo largo de la frontera común desempeñan un papel clave como vías de conexión para el comercio y el transporte entre ambos países. Además, esta estabilidad envía una señal positiva a los inversores, al demostrar que Laos y Vietnam son socios estables y altamente confiables.



En cuanto a la cooperación sociocultural, el Intercambio de Amistad para la Defensa Fronteriza entre Vietnam y Laos constituye una plataforma para que oficiales, soldados y habitantes de ambos lados de la frontera se reúnan, compartan experiencias y conozcan las tradiciones culturales de cada país. Las presentaciones culturales, las actividades deportivas y los intercambios comunitarios contribuirán a fortalecer el entendimiento mutuo, afianzar la confianza y profundizar la histórica amistad entre los pueblos de ambas naciones.



El evento también representa una oportunidad para que ambas partes compartan experiencias en la construcción de un ejército regular, de élite, moderno y disciplinado, capaz de cumplir todas las misiones asignadas, al tiempo que se preserva y fortalece la solidaridad especial entre Vietnam y Laos.



Además, transmite un mensaje claro a la región y a la comunidad internacional sobre el firme compromiso de Laos y Vietnam con una política de paz, cooperación, buena vecindad y solución de las diferencias mediante el diálogo, sobre la base del respeto mutuo a la independencia, la soberanía y los intereses legítimos de cada país./.

VNA