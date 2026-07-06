IA se consolida gradualmente como infraestructura estratégica de Vietnam

Hanoi (VNA) - Tras 18 meses de implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los ámbitos con mayor rapidez en el desarrollo del marco institucional y su aplicación.

De ser considerada principalmente una tecnología de uso práctico, la IA ha pasado a concebirse como una infraestructura estratégica vinculada a los datos, la capacidad de cómputo, la innovación y la soberanía digital del país.

La Decisión 21/2026/QD-TTg del Primer Ministro de Vietnam incluye la IA, junto con los macrodatos (Big Data), los gemelos digitales, la computación en la nube, la computación en el borde, el Internet de las Cosas y la tecnología de cadena de bloques, entre las tecnologías estratégicas prioritarias.

Asimismo, los modelos lingüísticos de gran escala en vietnamita, los asistentes virtuales y la IA especializada figuran entre los productos tecnológicos estratégicos de desarrollo prioritario. La Resolución 57 fija como objetivo que, para 2030, Vietnam se sitúe entre los tres países líderes del Sudeste Asiático en investigación y desarrollo de IA y avance hacia el dominio de las tecnologías estratégicas.

Tras la promulgación de la Resolución, se han puesto en marcha diversas políticas y mecanismos, entre ellos un modelo de gobernanza basado en datos para impulsar la aplicación de la IA al desarrollo socioeconómico.

Paralelamente, se aprobaron la Ley de Transformación Digital y la de Inteligencia Artificial, se elabora la Estrategia Nacional sobre IA y se propuso la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial. Es la primera vez que Vietnam establece un marco jurídico y de políticas relativamente completo dedicado específicamente a la IA.

Una clase sobre inteligencia artificial del programa Samsung Innovation Campus en el Instituto Tecnológico Vietnam-Corea en Bac Giang. Foto: VNA

La implementación de la Resolución también ha impulsado un cambio en la orientación del desarrollo de la IA, pasando de la utilización de tecnologías extranjeras a una mayor inversión en tecnologías fundamentales. Según el informe de balance de los primeros 18 meses, la IA ya se aplica en la gestión pública y la prestación de servicios mediante asistentes virtuales, chatbots, análisis de textos, predicción, reconocimiento de imágenes, supervisión del tráfico y apoyo especializado en sectores como finanzas, salud, educación, energía y gestión urbana en numerosos ministerios, organismos y localidades.

Varias grandes empresas han reforzado sus inversiones en IA. El conglomerado tecnológico vietnamita FPT, en colaboración con el fabricante de chips estadounidense NVIDIA, invierte alrededor de 200 millones de dólares para construir una Fábrica de Inteligencia Artificial, desarrollar infraestructura de cómputo y productos de IA generativa.

Por su parte, los grandes grupos del país indochino como Viettel, VNPT, VinAI y Zalo desarrollan modelos lingüísticos de gran escala en vietnamita.

En Hanoi, las autoridades firmaron un acuerdo de cooperación con el grupo tecnológico CMC para el período 2026-2030 con el objetivo de desarrollar el gobierno, la economía, la sociedad y la ciudadanía digitales, además de construir un parque tecnológico que integrará centros de datos, computación en la nube, IA, investigación y desarrollo, e instalaciones para la formación de recursos humanos.

En la provincia de Ninh Binh, robots de recepción con IA y asistentes digitales ya prestan apoyo a los ciudadanos en el Centro de Servicios Administrativos Públicos, contribuyendo a mejorar la eficiencia en la tramitación de los procedimientos administrativos.

Pese a los avances, el desarrollo de la IA aún enfrenta desafíos como la aplicación desigual entre sectores y localidades, la dispersión de los datos especializados, así como las limitaciones en infraestructura de cómputo y recursos humanos altamente cualificados. El informe propone crear una Alianza Vietnamita para una IA Autónoma, desarrollar una base nacional de datos abiertos para el entrenamiento de modelos, establecer un marco ético y normas nacionales sobre IA y concentrarse en grandes proyectos relacionados con la administración pública, la ciberseguridad y las ciudades inteligentes.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología también emitió un conjunto de criterios para evaluar las plataformas de IA destinadas al apoyo de la administración pública a escala nacional. Estos establecen requisitos sobre cumplimiento de la legislación, protección de datos, seguridad de la IA y dejan claro que la IA desempeña únicamente una función de apoyo, mientras que las decisiones administrativas siguen siendo responsabilidad de las autoridades competentes. Los criterios también exigen la autonomía tecnológica para las plataformas de IA destinadas al sector público.

Tras 18 meses de implementación de la Resolución 57, Vietnam ha sentado gradualmente las bases de un ecosistema nacional de IA, sustentado en un marco institucional, datos, infraestructura, empresas tecnológicas y recursos humanos, creando las condiciones para fortalecer la competitividad nacional e impulsar un nuevo modelo de crecimiento basado en el conocimiento, los datos y la innovación./.

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