Vietnam aprueba nuevos incentivos para impulsar la investigación en alta tecnología

Hanoi (VNA)- El Gobierno de Vietnam promulgó recientemente el Decreto 260/2026/ND-CP, que detalla la implementación de varios artículos de la Ley de Alta Tecnología, estableciendo políticas de incentivos y apoyo para organizaciones y personas que realizan actividades de investigación científica, desarrollo de tecnologías avanzadas y tecnologías estratégicas.

En el caso de las actividades estratégicas incluidas en la Lista de Tecnologías Avanzadas Prioritarias para la Inversión y el Desarrollo, las organizaciones y personas tendrán prioridad para recibir encargos y financiación a través de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (NAFOSTED), el Fondo Nacional para la Innovación Tecnológica (NATIF) y los fondos de ministerios, sectores y localidades.

El Estado financiará hasta el 100% de los proyectos de alta tecnología encargados por el Estado, además de otorgar prioridad a los programas piloto con control regulatorio y al uso de centros nacionales de investigación, ensayo y laboratorios clave.

El decreto también contempla la exención del impuesto de importación para maquinaria, equipos y materiales especializados destinados a la investigación, así como incentivos fiscales para las empresas por los gastos en investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas, conforme a la normativa vigente.

Las personas que participen directamente en estas actividades estarán exentas del impuesto sobre la renta personal respecto de los ingresos salariales derivados de dichas tareas y de los derechos de autor cuando los resultados de la investigación sean comercializados. Asimismo, el Estado financiará hasta el 100% de los costos de formación y capacitación del personal.

Además, se apoyará hasta el 100% de los gastos de asesoría para el registro de derechos de propiedad intelectual dentro y fuera del país. Los productos resultantes de estas investigaciones podrán beneficiarse de los incentivos previstos en la Ley de Licitaciones.

Las organizaciones científicas y tecnológicas y las empresas recibirán apoyo para desarrollar infraestructura tecnológica. Las empresas también podrán acceder a subsidios para los intereses de préstamos a través del NATIF y los fondos ministeriales y locales, equivalentes al 70% del tipo de interés pactado, con un límite del 8% anual y por un período máximo de cinco años.

En cuanto a las actividades de investigación y desarrollo incluidas en la Lista de Tecnologías Estratégicas, las organizaciones y personas disfrutarán de los incentivos previstos en la Ley de Alta Tecnología, además de mecanismos adicionales de apoyo.

Junto con beneficios similares en materia de financiación, impuestos, formación de recursos humanos e infraestructura, el Estado cubrirá hasta el 100% de los costos de registro de propiedad intelectual, apoyará los gastos de evaluación, ensayos y certificación de productos tanto en el país como parcialmente en el extranjero para fines de exportación, dará prioridad a la comercialización mediante vales financieros (vouchers), favorecerá la adquisición pública mediante contratos por encargo y permitirá la aplicación de procedimientos abreviados de contratación para determinados proyectos de infraestructura de investigación.

Las empresas dedicadas a la investigación y desarrollo de tecnologías estratégicas podrán recibir un subsidio equivalente al 100% del interés del préstamo, con un límite del 10% anual y por un período máximo de cinco años.

El decreto entró en vigor el 1 de julio de 2026./.

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