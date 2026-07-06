Vietnam impulsa producción nacional para sostener crecimiento de exportaciones

Hanoi (VNA) - Vietnam continuó registrando un aumento interanual de más del 20% en las exportaciones en la primera mitad de 2026, pero su balanza comercial transitó hacia un déficit superior a los 16,65 mil millones de dólares, lo que plantea la exigencia de elevar la capacidad endógena, desarrollar las industrias auxiliares e incrementar el valor de la producción nacional.



En un contexto de creciente incertidumbre para el comercio mundial, los expertos consideran que el dinamismo de las exportaciones vietnamitas refleja una mejora gradual de la resiliencia, la capacidad de adaptación y la competitividad de la economía del país.



De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, adscrita al Ministerio de Finanzas, el intercambio comercial de Vietnam alcanzó cerca de 550 mil millones de dólares en los primeros seis meses del año, un incremento de más del 27% en comparación con el mismo período de 2025. Las exportaciones aumentaron alrededor del 21%, con el impulso de sectores clave como la electrónica, las computadoras, la maquinaria y los equipos, las confecciones textiles, la madera y los productos agrícolas.



Nguyen Anh Son, director de la Agencia de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, calificó este desempeño como muy superior a las metas fijadas a comienzos del año. No obstante, advirtió que el retorno al déficit comercial tras un prolongado período de superávit requiere un análisis detallado.



Las estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio muestran que cerca del 88% del valor de las importaciones corresponde a maquinaria, equipos, materias primas, energía y componentes para la producción, lo que confirma que la economía atraviesa una fase de expansión de su capacidad manufacturera y se prepara para un nuevo ciclo de crecimiento.



Sin embargo, el hecho de que las importaciones de insumos crezcan a un ritmo superior al de las exportaciones también evidencia una dependencia significativa del exterior en componentes, materiales y tecnologías esenciales. Aunque Vietnam se ha consolidado como un importante centro de manufactura y ensamblaje, buena parte del valor de la producción sigue generándose fuera del país.



En este contexto, el desafío ya no consiste únicamente en mantener el crecimiento de las exportaciones, sino también en fortalecer la producción nacional y elevar el contenido local de las mercancías.



Los especialistas prevén que, durante la segunda mitad de 2026, la electrónica y los productos agrícolas seguirán siendo los principales motores para impulsar el crecimiento de las exportaciones.



Do Thi Thuy Huong, miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Empresas de Electrónica de Vietnam, destacó que la demanda mundial de productos vinculados a la inteligencia artificial, los centros de datos y los equipos de redes continúa creciendo con fuerza, lo que abre nuevas oportunidades para la industria electrónica vietnamita.



Por su parte, Ngo Sy Hoai, vicepresidente y secretario general de la Asociación de la Madera y Productos Forestales de Vietnam, señaló que la recuperación del consumo en varios de los principales mercados internacionales favorece las perspectivas para las exportaciones del sector maderero.



En opinión de Tran Thanh Hai, subdirector de la Agencia de Comercio Exterior, la prioridad para sostener el crecimiento de las exportaciones pasa por fortalecer la capacidad productiva nacional, desarrollar las industrias auxiliares, incrementar el valor agregado de los productos y aprovechar de manera más eficiente los tratados de libre comercio.



En esa línea, el Ministerio de Industria y Comercio continuará impulsando las actividades de promoción comercial, diversificando mercados y apoyando a las empresas para que se adapten a las nuevas exigencias del comercio internacional.



Nguyen Anh Son proyectó que Vietnam mantendrá un crecimiento de las exportaciones superior al 15% durante el resto del año, mantendrá el déficit comercial dentro de niveles controlables y avanzará hacia el objetivo de superar un billón de dólares en valor total del comercio exterior al cierre de 2026./.

VNA