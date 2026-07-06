Máximo dirigente vietnamita destaca papel estratégico de técnicas profesionales en la seguridad nacional

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Hanoi (VNA) - Con motivo del 80.º aniversario del Día Tradicional de las Fuerzas de Seguridad Popular (12 de julio) y del 72.º aniversario del Día Tradicional de las Fuerzas de Técnicas Profesionales (1 de julio), el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visitó y sostuvo hoy una sesión de trabajo en el Centro Técnico Profesional del Ministerio de Seguridad Pública.

En su intervención, To Lam destacó que la historia de la protección de la seguridad nacional y el mantenimiento del orden y la seguridad social ha demostrado el importante papel del trabajo de técnicas profesionales.

En los últimos años, esta labor registró importantes avances en materia de modernización e innovación, participando eficazmente no solo en la investigación de casos y operaciones especiales, sino también en la protección de la soberanía nacional, la soberanía en el ciberespacio y las fronteras territoriales mediante soluciones técnicas, además de contribuir al desarrollo socioeconómico del país.

El máximo dirigente reconoció y elogió los logros alcanzados por el Departamento de Técnicas Profesionales y por esta fuerza durante más de 72 años de construcción, combate y desarrollo.

Ante la rápida evolución de la situación regional e internacional, marcada por nuevas oportunidades, desafíos y riesgos, To Lam instó a concentrar recursos para modernizar integralmente las capacidades de las técnicas operativas, garantizando una respuesta preventiva, proactiva y eficaz en cualquier circunstancia.

Subrayó que las técnicas profesionales deben convertirse verdaderamente en los "ojos, oídos y sistema nervioso" de la protección de la seguridad nacional y del mantenimiento del orden público, contribuyendo a detectar, prevenir y neutralizar las actividades de fuerzas hostiles y organizaciones criminales.

Asimismo, pidió fortalecer la coordinación con otras unidades e impulsar la aplicación de la inteligencia artificial (IA), los macrodatos (Big Data) y otros avances científico-tecnológicos para mejorar la detección y el enfrentamiento de los delitos, las infracciones legales y las amenazas contra la seguridad nacional.

En la cita (Fuente: VNA)

El líder afirmó que las técnicas profesionales deben constituir un "muro de acero" y el núcleo intelectual de las Fuerzas de Seguridad Pública Popular, contribuyendo a proteger el proceso de desarrollo científico y tecnológico, la innovación y la transformación digital nacional; prevenir de forma temprana los riesgos derivados del uso indebido de las nuevas tecnologías para atentar contra la seguridad nacional y ampliar las actividades de protección en los nuevos espacios.

Al recalcar que el factor humano es decisivo, To Lam solicitó construir una fuerza altamente disciplinada, absolutamente leal, cercana al pueblo y formada por expertos de primer nivel en ciencia y tecnología.

Señaló que, en la nueva etapa, las fuerzas de técnicas profesionales deben fortalecer su autonomía estratégica, tecnológica, de recursos humanos y capacidad operativa, formando cuadros con sólida preparación política, dominio de la legislación, elevada competencia profesional, conocimientos científicos y tecnológicos, así como de idiomas extranjeros, junto con una adecuada política del personal.

Al puntualizar que las tareas de las fuerzas de técnicas profesionales serán cada vez más exigentes, el dirigente expresó su confianza en que las Fuerzas de Seguridad Pública Popular, y en particular las de técnicas profesionales, continuarán promoviendo su gloriosa tradición, el sentido de responsabilidad, la innovación y la creatividad para cumplir con excelencia las misiones encomendadas por el Partido, el Estado y el pueblo./.

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