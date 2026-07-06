Establecen Unidad de Investigación Especializada en Comité partidista del Parlamento vietnamita

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político, secretario del Comité del Partido de la Asamblea Nacional (AN) y presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, presidió hoy una reunión del Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la AN para analizar la creación de una unidad de investigación especializada, adscrita a esa instancia, así como del Departamento de Transformación Digital de la Oficina del órgano legislativo.



La creación de la Unidad de Investigación Especializada tiene como propósito materializar las directrices del Buró Político y de la Secretaría, además de reunir y aprovechar la experiencia de cuadros con amplia trayectoria para investigar cuestiones importantes, novedosas y complejas. Con ello, se busca fortalecer la capacidad de investigación, sistematizar la experiencia práctica, ofrecer asesoramiento especializado y contribuir al liderazgo y la orientación del Comité del Partido de la AN.



La nueva unidad tendrá la función de asesorar al Buró Ejecutivo, a la Junta Permanente del Comité del Partido de la Asamblea Nacional, al secretario del Comité del Partido de la AN y al presidente del Parlamento sobre la renovación de la organización y el funcionamiento del órgano legislativo.



Asimismo, investigará temas relacionados con el perfeccionamiento de la calidad de la legislación, la supervisión y la toma de decisiones sobre asuntos nacionales de especial importancia, las peticiones ciudadanas y la participación electoral, así como la transformación digital, la gestión los datos, la inteligencia artificial, la integración internacional y la diplomacia parlamentaria. Además, cuando se le encomiende, participará aportando opiniones y recomendaciones sobre proyectos, programas y planes de gran relevancia.



La unidad estará integrada por un jefe, jefes adjuntos y miembros que podrán desempeñar sus funciones a tiempo completo o parcial. El cargo de jefe será asumido por el vicesecretario del Comité del Partido de la AN, jefe de la Oficina del Comité del Partido de la AN y secretario general del Parlamento, quien también dirige la Oficina de ese cuerpo legislativo.



En la misma reunión, el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la AN aprobó por unanimidad la creación del Departamento de Transformación Digital, adscrito a la Oficina de la AN, con el objetivo de responder a las necesidades de un Parlamento digital e impulsar la aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial en sus actividades.



El Departamento de Transformación Digital será responsable de asesorar y organizar la implementación de la transformación digital, gestionar la infraestructura, los datos, las plataformas y el ecosistema digital de la AN, así como de proporcionar información, conocimientos legislativos y comunicación de políticas en el entorno digital.



El nuevo departamento dependerá directamente de la Oficina de la AN y estará dirigido por un director y un máximo de tres subdirectores. Su estructura estará conformada por tres departamentos especializados y dos unidades adscritas: el Centro para la Innovación y la Aplicación de la Inteligencia Artificial y el Portal Electrónico de Información de la AN./.

VNA