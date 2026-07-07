Fabricantes vietnamitas de muebles buscan ampliar su presencia en el Reino Unido

Londres (VNA) - Dieciséis empresas vietnamitas participaron en el Manchester Furniture Show (MFS), una de las mayores ferias comerciales del sector del mueble en el Reino Unido, celebrada los días 5 y 6 de julio, con el objetivo de ampliar su presencia en los mercados británico y europeo.

Considerada la segunda mayor feria anual del mueble del Reino Unido, la exposición reunió a más de 150 marcas que presentaron más de 25 mil productos de mobiliario, artículos para el hogar y decoración de interiores. La edición de este año atrajo a más de cuatro mil compradores, mientras que cerca de la mitad de los expositores participaron por primera vez, reflejando los esfuerzos de los minoristas británicos por diversificar sus cadenas de suministro a medida que el gasto de los consumidores se recupera gradualmente.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Londres, Le Dinh Ba, consejero y representante comercial de Vietnam ante el Reino Unido e Irlanda, afirmó que la ventaja competitiva del país en la industria de la madera y el mueble radica en la combinación de la capacidad de diseño, certificaciones de sostenibilidad y eficiencia logística.

Señaló que Vietnam cuenta con una gran capacidad de producción, una calidad constante de sus productos y una cadena de suministro bien desarrollada. A medida que la sostenibilidad adquiere una importancia cada vez mayor en el mercado británico, las certificaciones relativas al origen legal de la madera, la gestión forestal sostenible y el cumplimiento de las normas medioambientales se han convertido en requisitos prácticamente indispensables para los proveedores que aspiran a acceder a las principales cadenas minoristas.

En el mercado actual, la competencia ya no gira en torno al precio, sino al valor integral de la oferta, subrayó, y añadió que el diseño de los productos, la capacidad para responder a las tendencias del consumo y la flexibilidad en los servicios de entrega son factores esenciales para establecer relaciones de cooperación duraderas con compradores internacionales.

Por su parte, Nguyen Cong Danh, presidente y director general de la empresa Fomex Global JSC, indicó que su entidad espera aprovechar esta feria para presentar a los clientes del Reino Unido y Europa productos vietnamitas con un origen transparente y una calidad fiable.

Su énfasis en la trazabilidad de los productos refleja el endurecimiento de las exigencias británicas en materia de origen de la madera, emisiones de carbono y prevención de la deforestación, normas técnicas que favorecen cada vez más a los fabricantes con procesos de producción transparentes y sostenibles.

Los compradores europeos también expresaron su confianza en los proveedores vietnamitas. Maciej Holubko, de la empresa polaca Best Craft Sp. z o.o., afirmó que las compañías vietnamitas ofrecen productos de alta calidad y han demostrado una gran flexibilidad para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Asimismo, destacó que las empresas vietnamitas están abiertas a analizar diversas oportunidades de cooperación y siempre buscan soluciones adaptadas a los productos que demandan sus socios, al tiempo que manifestó su confianza en que esta colaboración dará resultados positivos en el futuro.

De cara al futuro, Dinh Ba señaló que se espera una recuperación sostenida del mercado británico del mueble gracias a la moderación de la inflación y a la mejora de los ingresos de los hogares, factores que impulsarán la demanda, especialmente de productos de gama media, duraderos y respetuosos con el medio ambiente.

A su juicio, esta tendencia abre importantes oportunidades para los exportadores vietnamitas que continúen invirtiendo en diseños innovadores, calidad de los productos y cumplimiento de las normas del mercado.

Las exportaciones vietnamitas de madera y productos derivados superaron por primera vez los 17 mil millones de dólares en 2025, al alcanzar un récord de 17,2 mil millones de dólares. Sin embargo, las ventas al Reino Unido ascendieron únicamente a 244 millones de dólares, lo que pone de manifiesto un considerable potencial de crecimiento.

Destacó que el Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido y Vietnam (UKVFTA en inglés), en virtud del cual numerosos productos de madera gozan de aranceles cero, ofrece condiciones favorables para los exportadores vietnamitas. No obstante, advirtió que las preferencias arancelarias, por sí solas, no son suficientes.

Aunque la participación en ferias comerciales constituye un primer paso importante para acceder a nuevos compradores, señaló que el establecimiento de una marca sólida y duradera en el Reino Unido exige una inversión sostenida en calidad, diseño, marketing, redes de distribución y servicios posventa.

Asimismo, alentó a las empresas vietnamitas a desarrollar sus propias marcas y reforzar los vínculos directos con los minoristas y distribuidores británicos./.

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