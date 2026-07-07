Exposición vietnamita en Tailandia amplía oportunidades de comercio e inversión

Bangkok, 7 jul (VNA) - La Exposición de Vietnam fue celebrada en el marco de la feria internacional BEYOND FOOD EXPO 2026, en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Khon Kaen (KICE) de Tailandia.



Llevada a cabo del 3 al 5 de julio, la exposición se organizó por el Consulado General de Vietnam en Khon Kaen, en coordinación con el grupo CP Land, el gobierno provincial de Khon Kaen, la Asociación de Empresarios Tailandeses-Vietnamitas de Tailandia y la Asociación de Tailandeses de Origen Vietnamita de Khon Kaen.



La exposición reunió a empresas vietnamitas y empresarios de la comunidad vietnamita residente en el país, que presentaron marcas representativas de los sectores de alimentos, bebidas, turismo y logística, entre ellas Me Trang Coffee, Vietnam Tea Shop, BKT Group, Ocean y OPL, además de una amplia variedad de especialidades gastronómicas elaboradas por la comunidad vietnamita en Tailandia.



El evento contribuyó a promover las marcas vietnamitas, fortalecer los vínculos entre las empresas nacionales y las de la diáspora, e impulsar la cooperación en comercio e inversión, así como una mayor integración en las cadenas regionales de suministro.



En la ceremonia inaugural, el cónsul general de Vietnam en Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, destacó que la exposición constituye una iniciativa de diplomacia económica vinculada con la diplomacia cultural, en el contexto de las actividades conmemorativas por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (6 de agosto de 1976).



Según el diplomático, la actividad también contribuye a materializar los acuerdos alcanzados durante la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fortaleciendo de manera práctica y efectiva la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Por su parte, Yutthaporn Pirunsan, vicegobernador de la provincia de Khon Kaen, valoró positivamente la primera participación de Vietnam en una feria comercial de gran escala en la localidad y afirmó que esta constituye una oportunidad significativa para reforzar la cooperación económica, los intercambios entre los pueblos y la amistad bilateral.



Durante los tres días de actividades, la Exposición de Vietnam recibió a miles de visitantes. Varias empresas vietnamitas y tailandesas firmaron memorandos de entendimiento en los ámbitos de importación y exportación, turismo y logística.



Los organizadores expresaron su confianza en que el evento genere nuevas oportunidades de cooperación y contribuya a que el comercio bilateral alcance próximamente la meta de 25 mil millones de dólares./.

VNA