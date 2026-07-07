Vietnam refuerza medidas contra contrabando y falsificación tras detectar más de 67 mil infracciones

Hanoi (VNA) - Vietnam intensifica la lucha contra el contrabando, el fraude comercial y la falsificación, después de que las autoridades detectaran más de 67 mil infracciones durante el primer semestre de 2026, un fenómeno que continúa afectando la producción, la actividad empresarial, la salud pública y la confianza de los consumidores.



Así lo afirmó el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc, jefe del Comité Directivo contra el Contrabando, el Fraude Comercial y la Falsificación, durante la conferencia nacional en línea celebrada este lunes para evaluar los resultados del primer semestre y definir las tareas para la segunda mitad del año.



En su intervención, Pham Gia Tuc destacó que el Gobierno, el Primer Ministro y el Comité Directivo Nacional han emitido numerosos documentos para reforzar la prevención y el combate de estas infracciones, entre ellos el Telegrama Oficial No. 38/CD-TTg, centrado en fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual.



De acuerdo con el informe del Comité Directivo Nacional, en los primeros seis meses del año las fuerzas competentes detectaron, incautaron y procesaron 67 mil 937 casos de infracción, un 36,66% más que en el mismo período de 2025. De ese total, cinco mil 220 estuvieron relacionados con el comercio y transporte ilegal de mercancías prohibidas y de contrabando; 56 mil 994 correspondieron a fraude comercial y fraude fiscal; y cinco mil 723 involucraron productos falsificados y violaciones de los derechos de propiedad intelectual.



Como resultado de estas acciones, los ingresos destinados al presupuesto estatal ascendieron a nueve mil 647 mil millones de dongs (370 millones de dólares), un incremento interanual del 49,36%. Asimismo, las autoridades iniciaron procedimientos penales en mil 676 casos contra dos mil 789 personas.



Al valorar la participación activa de los ministerios, organismos y localidades en esta lucha, el viceprimer ministro subrayó que Estados Unidos también ha reconocido los esfuerzos de Vietnam para fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual.



El informe señala que las actividades de contrabando siguen siendo especialmente complejas en las zonas fronterizas con China, Laos y Camboya. Entre los productos objeto de tráfico figuran drogas, fuegos artificiales, tabaco, alcohol, azúcar, cosméticos, oro, divisas, artículos de uso doméstico y alimentos congelados.



Para eludir los controles, los grupos delictivos utilizan caminos secundarios, pasos fronterizos no oficiales, actividades de residentes fronterizos y vehículos acondicionados para ocultar mercancías. Además, fragmentan los cargamentos y los almacenan cerca de la frontera antes de introducirlos en el mercado interno.



En las rutas marítimas, los puertos y las vías aéreas, los infractores continúan aprovechando los regímenes de importación temporal para reexportación, el tránsito de mercancías y determinados mecanismos de clasificación aduanera para traficar drogas, fuegos artificiales, tabaco, combustibles, productos usados, oro, divisas y otros bienes de alto valor.



Entre las modalidades más frecuentes destacan la declaración falsa del nombre, el código y el origen de las mercancías, así como la subdeclaración de su valor para evadir impuestos y el ocultamiento de productos ilegales en contenedores de carga legítima.



En el mercado interno persisten la producción y comercialización de productos falsificados, mercancías de origen no identificado, artículos que vulneran los derechos de propiedad intelectual y bienes caducados, una situación especialmente visible en el comercio electrónico.



Los infractores recurren a redes sociales, plataformas de venta en línea, transmisiones en directo y servicios de entrega rápida para distribuir mercancías ilegales. Asimismo, utilizan cuentas bancarias no verificadas, alquilan inmuebles como almacenes y realizan prácticamente todas las transacciones en el entorno digital.



El informe también advierte sobre la aparición de nuevos casos en los que se emplean herramientas de inteligencia artificial (IA) y tecnología deepfake para crear anuncios publicitarios falsos relacionados con suplementos alimenticios, cosméticos y medicamentos.



Ante este panorama, las autoridades vietnamitas anunciaron que reforzarán las inspecciones y aplicarán sanciones más estrictas para combatir estas prácticas, proteger los derechos de los consumidores y garantizar un entorno de producción y negocios más transparente y seguro./.

VNA