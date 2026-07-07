Exportaciones textiles de Vietnam crecen 1,7% en primer semestre de 2026

Hanoi (VNA) - Las exportaciones del sector textil y de confecciones de Vietnam alcanzaron un valor estimado de 22,2 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 1,7% más que en el mismo período del año anterior, informó la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam (Vitas).



El desempeño estuvo respaldado por el crecimiento de las exportaciones de fibras, hilados, tejidos, insumos y telas no tejidas, cuyos envíos aumentaron entre 5,6% y 10,6%. En cambio, las exportaciones de prendas de vestir retrocedieron 0,4%, debido a la lenta recuperación de la demanda en los principales mercados internacionales.



De acuerdo con las estadísticas correspondientes a los cinco primeros meses del año, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones del sector, con ventas por 6,81 mil millones de dólares, un incremento interanual del 1,3% y una participación cercana al 45% del total. La Unión Europea destacó como el mercado de mayor dinamismo, con un crecimiento del 8,8%, hasta los 1,94 mil millones de dólares. En contraste, las exportaciones a Japón y Corea del Sur disminuyeron 6,2% y 8,9%, respectivamente. En conjunto, la industria registró un superávit comercial cercano a los 10 mil millones de dólares durante el primer semestre.



Pese a estos resultados, Vitas advirtió que el sector continúa enfrentando importantes desafíos, entre ellos la lenta recuperación del consumo en los principales mercados, la creciente competencia en precios, la dependencia de entre el 60% y el 70% de materias primas importadas, el aumento de los costos derivados del cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y de los requisitos de trazabilidad, así como los riesgos asociados a las políticas comerciales.



El presidente de Vitas, Vu Duc Giang, afirmó que la industria textil vietnamita dispone de un margen cada vez más limitado para seguir creciendo en volumen, por lo que deberá orientar su desarrollo hacia una mayor productividad y valor agregado, reforzar el abastecimiento nacional de materias primas, diversificar mercados y acelerar tanto la transformación digital como la transición ecológica.



En ese contexto, durante la segunda reunión del Comité Ejecutivo del VII mandato (2025-2030), la asociación aprobó la creación de cuatro comités especializados, alineados con los pilares estratégicos del sector: desarrollo de la moda y del mercado interno; cooperación con empresas internacionales e integración en las cadenas globales de suministro; desarrollo sostenible; y tecnología, innovación y transformación digital. Estos comités iniciarán una fase piloto a partir del tercer trimestre de 2026. Asimismo, el Comité Ejecutivo dio luz verde a siete reglamentos que servirán de base para el funcionamiento de la asociación durante el nuevo mandato.



De cara al segundo semestre, la industria aspira a mantener un promedio mensual de exportaciones superior a los cuatro mil millones de dólares para alcanzar la meta de alrededor de 48 mil millones de dólares en 2026. Para ello, priorizará la adaptación a los nuevos modelos de compra de las marcas internacionales, el desarrollo de la producción nacional de materias primas, la diversificación de mercados, clientes y productos, una respuesta más proactiva frente a los riesgos legales -incluidos los relacionados con la Sección 301- y una mayor inversión en tecnología, automatización y transformación digital.



Vitas informó además que la Conferencia de Balance del Sector Textil y de Confecciones de Vietnam 2026 se celebrará los días 10 y 11 de diciembre y estará dedicada al análisis de la estrategia de desarrollo de la industria para la próxima etapa./.

VNA