Vietnam impulsa cooperación logística con grupo japonés Yamato

Hanoi (VNA) - El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, recibió hoy en Hanoi a Nagao Yutaka, presidente del Consejo de Administración del grupo japonés Yamato, quien realiza una visita de trabajo al país.



Durante el encuentro, Luong Tam Quang destacó el sólido desarrollo de la asociación estratégica integral entre Vietnam y Japón en los últimos años, especialmente en ámbitos como la seguridad, la defensa, la economía y la innovación.



Al valorar el papel de Yamato, uno de los principales grupos logísticos de Japón con más de un siglo de experiencia, el ministro elogió las contribuciones de la empresa al desarrollo socioeconómico de Vietnam desde el establecimiento de su filial en el país en 2015.



Asimismo, reiteró el objetivo de convertir el Aeropuerto Internacional de Gia Binh en un importante centro regional de transporte aéreo e invitó a Yamato a estudiar oportunidades de inversión en sistemas de almacenamiento y transporte de carga vinculados a esta infraestructura. También propuso impulsar la cooperación entre la empresa japonesa y sus socios vietnamitas una vez que el aeropuerto entre oficialmente en funcionamiento.



Luong Tam Quang también destacó la colaboración entre Yamato y el conglomerado tecnológico vietnamita FPT para establecer un laboratorio de inteligencia artificial (IA) en Vietnam, destinado a la investigación y aplicación de la IA y el big data en la gestión de la cadena de suministro, la coordinación del transporte y el desarrollo de soluciones logísticas especializadas para industrias de alta tecnología, en particular la de semiconductores, considerada una prioridad estratégica para el país.



El ministro expresó su deseo de que Yamato continúe ampliando sus inversiones mediante la construcción de centros logísticos y financieros, así como de infraestructura logística de gran escala, alta velocidad y tecnología avanzada en las principales zonas económicas de Vietnam. Además, alentó a la compañía a priorizar la contratación de trabajadores vietnamitas altamente cualificados y con disciplina profesional para su sistema corporativo.



Reafirmó que el Ministerio de Seguridad Pública seguirá acompañando al grupo y garantizará un entorno de inversión transparente y favorable, creando todas las condiciones necesarias para que sus operaciones se desarrollen de forma segura, eficiente y conforme a la legislación vietnamita.



Por su parte, Nagao Yutaka expresó su admiración por el potencial de desarrollo de Vietnam y aseguró que Yamato continuará estudiando e implementando proyectos estratégicos de cooperación, contribuyendo así al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países./.

VNA