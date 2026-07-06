Vietnam acogerá foro de la ASEAN sobre seguridad y salud en el trabajo

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Da Nang, Vietnam (VNA) - El Ministerio del Interior de Vietnam organizará mañana en la ciudad central de Da Nang la XIII Reunión del Foro de la Red de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ASEAN (AOC-13), informaron hoy las autoridades.

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El año 2026 representa un hito para Vietnam dentro de la Red de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ASEAN (ASEAN-OSHNET), al asumir oficialmente la presidencia de este mecanismo para el período 2026-2027, en sustitución de Tailandia. Al mismo tiempo, el país transfirió a Brunéi la Secretaría de ASEAN-OSHNET, responsabilidad que desempeñó entre 2023 y 2026.

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Bajo el lema "Fortalecimiento de la transformación digital en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en el bloque sudesteasiático de cara a la Visión de la ASEAN 2045", el AOC-13 incluirá cuatro sesiones de debate centradas en el marco político y la estrategia para la gobernanza regional, las experiencias nacionales en materia de transformación digital por sectores y un diálogo empresarial sobre buenas prácticas.

Durante el foro, los participantes intercambiarán experiencias sobre la aplicación de macrodatos, inteligencia artificial, visión por computadora, historiales electrónicos de salud, formación mediante realidad virtual y plataformas digitales de terceros para mejorar la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.

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El Ministerio del Interior también organizará el próximo 8 de julio la XXVII Reunión Anual del Comité Coordinador de ASEAN-OSHNET (CBM-27), en la que se revisará la implementación del Plan de Acción correspondiente al período 2021-2025 y se ultimará el nuevo Plan de Acción para la etapa 2026-2030.

La agenda contempla además un debate sobre la cooperación en el marco de la Alianza Empresarial de la ASEAN sobre el VIH/SIDA, así como una sesión abierta con socios internacionales destinada a movilizar apoyo técnico y recursos para la nueva fase del Plan de Acción.

La agenda contempla además un debate sobre la cooperación en el marco de la Alianza Empresarial de la ASEAN sobre el VIH/SIDA, así como una sesión abierta con socios internacionales destinada a movilizar apoyo técnico y recursos para la nueva fase del Plan de Acción.

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El encuentro brindará además a Vietnam la oportunidad de compartir su experiencia en el desarrollo de una base de datos nacional sobre seguridad y salud en el trabajo y de un portal electrónico para la notificación de accidentes laborales, iniciativas que constituyen avances concretos en la transformación digital del sector y contribuyen al objetivo común de la ASEAN de promover entornos laborales más seguros, saludables y sostenibles para los trabajadores de la región./.

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