Internacional

Indonesia aspira a mayor participación en mercado turístico musulmán para 2030

Indonesia está aprovechando sus fortalezas para desarrollar un ecosistema turístico amigable para los musulmanes con el objetivo de captar una mayor participación en el mercado global de viajes de esa comundiad religiosa, que se proyecta alcance los 262 millones de viajes para 2030.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Yakarta (VNA) - Indonesia está aprovechando sus fortalezas para desarrollar un ecosistema turístico amigable para los musulmanes con el objetivo de captar una mayor participación en el mercado global de viajes de esa comundiad religiosa, que se proyecta alcance los 262 millones de viajes para 2030.

Masruroh, experta en Transformación Digital e Innovación Turística del Ministerio de Turismo de Indonesia, afirmó que el crecimiento constante de los viajeros musulmanes en todo el mundo representa una gran oportunidad para que Indonesia amplíe su participación en este mercado de rápido crecimiento.

El turismo amigable con los musulmanes va mucho más allá de la disponibilidad de comida halal; también incluye transporte, alojamiento, saneamiento adecuado e instalaciones para la oración que permitan a los viajeros practicar sus creencias religiosas cómodamente durante sus viajes, explicó.

Según Masruroh, Indonesia cuenta con importantes ventajas para el desarrollo del sector, ya que alberga al 11,3% de la población musulmana a nivel mundial, al 17% de Asia y al 86% de la ASEAN. Diecinueve provincias cuentan con poblaciones musulmanas que superan el 90%, lo que proporciona una base sólida para productos turísticos personalizados.

Indonesia ocupa actualmente el segundo lugar a nivel mundial en el Índice Global de Viajes Musulmanes (GMTI), después de Malasia, según indicadores como el acceso, la comunicación, el medio ambiente y los servicios.

Masruroh añadió que los acontecimientos geopolíticos también han modificado los patrones de viaje. En respuesta a la reducción de la conectividad aérea desde Oriente Medio debido a las tensiones geopolíticas, Indonesia está reorientando su estrategia de promoción hacia mercados regionales cercanos como Malasia, Singapur y los países del este de Asia.

Para fortalecer su competitividad, Indonesia planea acelerar la certificación halal para hoteles y restaurantes, modernizar la infraestructura turística y aumentar la concienciación pública sobre los estándares de turismo amigable con los musulmanes.

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la llamada industria sin chimeneas contribuye con alrededor del 4-5% del Producto Interno Bruto de Indonesia. El gobierno ha identificado el turismo amigable con los musulmanes como un segmento estratégico para diversificar los mercados emisores, atraer a más visitantes internacionales y promover un crecimiento sostenible en los próximos años./.

VNA
#Indonesia #mercado turístico musulmán mundial
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El 2 de julio se publica en el portal francés de noticias económicas Objectif Eco un análisis de las perspectivas de cooperación económica entre Vietnam y Europa. (Foto: VNA)

Australia mantiene tarifas preferenciales de visado para ciudadanos vietnamitas

El Gobierno de Australia anunció un ajuste en las tasas de varios tipos de visado, entre ellos el de estudiante, aunque mantendrá un régimen preferencial para los ciudadanos de los países de la ASEAN, incluido Vietnam, en línea con su estrategia de atraer estudiantes y profesionales altamente cualificados de la región.

Rescatistas de Vietnam hallan primer cuerpo al comenzar operaciones de búsqueda en Venezuela (Foto: VNA)

Rescatistas de Vietnam hallan primer cuerpo al comenzar operaciones de búsqueda en Venezuela

La misión de búsqueda y rescate de Vietnam desplegada en Venezuela recuperó los primeros once cuerpos de las víctimas del sismo en el sector de Playa Grande, municipio de Catia La Mar, estado La Guaira. Los equipos de los ministerios de Defensa y de Seguridad Pública operan bajo condiciones de alto riesgo por inestabilidad del terreno y coordinaron la entrega de los fallecidos a los servicios forenses locales.

La sesión de trabajo entre el embajador de Vietnam en Australia y presidente del Comité de la ASEAN en Canberra (ACC), Pham Hung Tam, y el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke. (Foto: VNA)

Impulsan nexos entre Comité de ASEAN en Canberra y Australia

El embajador de Vietnam en Australia y presidente del Comité de la ASEAN en Canberra (ACC), Pham Hung Tam, colideró una sesión de trabajo con el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke. En la reunión, las delegaciones del bloque solicitaron flexibilizar los visados, extender la estancia laboral posestudio para graduados de maestrías y eximir del visado de tránsito a los ciudadanos vietnamitas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, en la ceremonia de bienvenida a la delegación vietnamita en el aeropuerto. Foto: VNA

Misión vietnamita de rescate intensifica labores en la zona más afectada por el terremoto en Venezuela

El contingente de búsqueda y rescate de Vietnam, integrado por el Ejército y las Fuerzas de Seguridad Pública, inició operaciones de emergencia en el estado venezolano de La Guaira. Bajo el mando del mayor general Pham Van Ty, el equipo relevó a una brigada de Turquía y unió esfuerzos con rescatistas de México para rastrear señales de vida entre los escombros bajo condiciones climáticas adversas.