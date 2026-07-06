Indonesia aspira a mayor participación en mercado turístico musulmán para 2030

Yakarta (VNA) - Indonesia está aprovechando sus fortalezas para desarrollar un ecosistema turístico amigable para los musulmanes con el objetivo de captar una mayor participación en el mercado global de viajes de esa comundiad religiosa, que se proyecta alcance los 262 millones de viajes para 2030.



Masruroh, experta en Transformación Digital e Innovación Turística del Ministerio de Turismo de Indonesia, afirmó que el crecimiento constante de los viajeros musulmanes en todo el mundo representa una gran oportunidad para que Indonesia amplíe su participación en este mercado de rápido crecimiento.



El turismo amigable con los musulmanes va mucho más allá de la disponibilidad de comida halal; también incluye transporte, alojamiento, saneamiento adecuado e instalaciones para la oración que permitan a los viajeros practicar sus creencias religiosas cómodamente durante sus viajes, explicó.



Según Masruroh, Indonesia cuenta con importantes ventajas para el desarrollo del sector, ya que alberga al 11,3% de la población musulmana a nivel mundial, al 17% de Asia y al 86% de la ASEAN. Diecinueve provincias cuentan con poblaciones musulmanas que superan el 90%, lo que proporciona una base sólida para productos turísticos personalizados.



Indonesia ocupa actualmente el segundo lugar a nivel mundial en el Índice Global de Viajes Musulmanes (GMTI), después de Malasia, según indicadores como el acceso, la comunicación, el medio ambiente y los servicios.



Masruroh añadió que los acontecimientos geopolíticos también han modificado los patrones de viaje. En respuesta a la reducción de la conectividad aérea desde Oriente Medio debido a las tensiones geopolíticas, Indonesia está reorientando su estrategia de promoción hacia mercados regionales cercanos como Malasia, Singapur y los países del este de Asia.



Para fortalecer su competitividad, Indonesia planea acelerar la certificación halal para hoteles y restaurantes, modernizar la infraestructura turística y aumentar la concienciación pública sobre los estándares de turismo amigable con los musulmanes.



Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la llamada industria sin chimeneas contribuye con alrededor del 4-5% del Producto Interno Bruto de Indonesia. El gobierno ha identificado el turismo amigable con los musulmanes como un segmento estratégico para diversificar los mercados emisores, atraer a más visitantes internacionales y promover un crecimiento sostenible en los próximos años./.

VNA