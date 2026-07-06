Exportaciones de Tailandia podrían crecer a tasas de dos dígitos en 2026

Bangkok (VNA) - El Consejo Nacional de Exportadores de Tailandia (TNSC) pronosticó que las exportaciones del país crecerán entre 8% y 10% este año, enfatizando que un tipo de cambio favorable, en torno a los 34 baht por dólar, podría impulsar un crecimiento de dos dígitos.



La nueva estimación supone una revisión al alza respecto a la proyección de enero, cuando la entidad anticipaba un crecimiento de apenas entre el 2% y el 4%.



De acuerdo con el TNSC, las exportaciones tailandesas alcanzaron los 162 mil millones de dólares en los primeros cinco meses de 2026, un incremento interanual del 17%. En el mismo período, las importaciones crecieron un 35,6%, hasta los 187 mil millones de dólares, lo que dio lugar a un déficit comercial de 25,2 mil millones de dólares.



El presidente del consejo, Dhanakorn Kasetrsuwan, consideró que la reducción de las tensiones en Oriente Medio y la sólida demanda de los principales socios comerciales favorecerán el desempeño de las exportaciones durante la segunda mitad del año.



En particular, el TNSC prevé que los envíos de productos electrónicos y electrodomésticos mantengan un comportamiento sólido, con un fuerte crecimiento proyectado para los aires acondicionados y refrigeradores en los mercados de Europa y Estados Unidos.



Asimismo, estima que los acuerdos de libre comercio y los convenios intergubernamentales contribuirán a impulsar las exportaciones de arroz, cuyos envíos podrían alcanzar los siete millones de toneladas en 2026.



En cuanto al sector automotriz, las exportaciones se mantendrían estables en unas 950 mil unidades, un nivel similar al registrado el año anterior.



Pese a estas perspectivas favorables, Dhanakorn advirtió que los exportadores continúan enfrentando desafíos tanto internos como externos. Entre ellos figuran los elevados costos de producción —incluidos los de materias primas, mano de obra, transporte y energía—, así como las dificultades para acceder al financiamiento. Añadió que los efectos del fenómeno de El Niño también han afectado el volumen y la calidad de la producción agrícola, lo que genera preocupación por el suministro de materias primas y presiona al alza los costos en los sectores agrícola y alimentario.



Con el objetivo de fortalecer el desempeño exportador, el TNSC propuso medidas como simplificar los procedimientos de concesión de licencias, mantener la estabilidad del tipo de cambio, reducir los costos logísticos y energéticos y reforzar el control de las importaciones para incrementar el valor agregado nacional.



Dhanakorn agregó que la aplicación de impuestos especiales a determinados bienes importados también podría incentivar el uso de insumos de producción local dentro de las cadenas de suministro del país./.

VNA