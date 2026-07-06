Economistas elevan a 4,8% la previsión de crecimiento del PIB de Malasia

Kuala Lumpur (VNA) - Los economistas han elevado su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Malasia para 2026 a 4,8%, frente al 4,6% proyectado anteriormente, tras un desempeño empresarial mejor de lo esperado en el primer semestre del año.



Las perspectivas positivas reflejan la resiliencia de la economía malasia ante los conflictos internacionales, las interrupciones en el transporte marítimo mundial y el aumento de los precios del petróleo crudo. Las estadísticas muestran que Malasia registró un crecimiento del PIB del 5,4% en el primer trimestre, mientras que las organizaciones de investigación pronostican un crecimiento del 4,6% al 4,9% en el segundo.



El primer ministro y titular de Finanzas de Malasia, Anwar Ibrahim, afirmó que ese sólido desempeño refleja la resiliencia del marco económico del país, sustentado en sólidos fundamentos macroeconómicos, flujos de inversión sostenibles y una gestión fiscal prudente. Añadió que las políticas fiscales y monetarias acertadas también han contribuido a proteger la economía de las perturbaciones externas.



Uno de los principales motores del crecimiento es una inversión estimada de 23 mil millones de dólares durante el primer semestre, concentrada en sectores de alta tecnología como la inteligencia artificial (IA), la fabricación de semiconductores y la infraestructura digital. Las exportaciones también registraron un fuerte crecimiento durante este periodo, con un aumento interanual del 45,3%, lo que contribuyó a un superávit por cuenta corriente equivalente al 3% del PIB.



Además, las reformas de los subsidios, incluidos los de la gasolina y el diésel, han ayudado a aliviar la carga económica de los hogares y las empresas, al tiempo que han mejorado la eficiencia del gasto público al reducir las fugas.



El gobernador del Banco Central de Malasia, Abdul Rasheed Ghaffour, afirmó que el país se mantiene en una posición sólida gracias a un mercado laboral saludable y una demanda interna resiliente. El gobierno también ha ampliado los programas de asistencia financiera y garantía de crédito para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a gestionar los problemas de liquidez en medio de la continua incertidumbre global.



A pesar de las perspectivas positivas, los economistas advirtieron que persisten los riesgos a la baja en el segundo semestre del año, lo que exige que Malasia siga de cerca la evolución geopolítica y las incertidumbres en el comercio mundial./.

VNA