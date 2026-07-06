Pabellón de Vietnam cautiva a visitantes en Jornada de Puertas Abiertas 2026 de la OMC

Ginebra (VNA) – El pabellón de Vietnam despertó un gran interés entre los visitantes durante la Jornada de Puertas Abiertas 2026 de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada el 5 de julio en Ginebra con motivo del centenario del Centro William Rappard, sede histórica de la organización.



La jornada brindó al público la oportunidad de descubrir el emblemático edificio histórico, las obras de arte que alberga y diversas actividades organizadas en los jardines situados a orillas del lago Lemán.



Durante la ceremonia inaugural, la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, agradeció la participación del público y destacó la importancia histórica del Centro William Rappard.



Asimismo, expresó su satisfacción por la gran asistencia de visitantes y familias a las celebraciones del centenario.



A lo largo del día se ofrecieron visitas guiadas en inglés, francés y español, mientras que los miembros de la OMC presentaron su cultura y gastronomía a través de pabellones nacionales. También se organizaron diversas actividades dirigidas a los niños.



Tras la ceremonia de apertura, el embajador Mai Phan Dung, jefe de la Misión Permanente de Vietnam en Ginebra, visitó el pabellón vietnamita para saludar y animar a los integrantes de la delegación a promover los productos típicos y las especialidades culinarias del país.



Durante su visita al pabellón, la directora general de la OMC manifestó su admiración por la diversidad de los productos vietnamitas y comentó que aprecia especialmente los rollitos de primavera (nem) y los buñuelos vietnamitas. Por su parte, el ministro consejero Pham Quang Huy le agradeció su visita y la invitó, junto con otros altos funcionarios de la organización, a degustar un café vietnamita helado con leche condensada.



El espacio gastronómico de Vietnam registró una gran afluencia de visitantes durante toda la jornada. Muchos de ellos expresaron su deseo de viajar próximamente al país tras descubrir la riqueza de su cocina.



Con motivo del evento, una exposición conjunta de la OMC y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), primera institución que ocupó el Centro William Rappard, presentó la historia del edificio y de las organizaciones que han tenido allí su sede. Asimismo, los intérpretes de la OMC organizaron talleres para mostrar al público las particularidades de su profesión y ofrecer visitas a las cabinas de interpretación.



A través de la Jornada de Puertas Abiertas 2026, los miembros de la OMC dieron a conocer su identidad cultural al público y contribuyeron a una mejor comprensión del papel que desempeña el sistema multilateral de comercio. El pabellón de Vietnam dejó una impresión muy positiva gracias a su cálida hospitalidad y a la riqueza de su cultura y su gastronomía./.

VNA