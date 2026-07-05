Malasia impulsa exportaciones de durián al mercado chino

Kuala Lumpur (VNA)- Malasia fijó como objetivo elevar las exportaciones de durián a China hasta los 229 millones de dólares en 2030, en un contexto de creciente demanda de esta fruta en el mercado chino, informó la agencia de noticias Bernama.



El consejero comercial de la Embajada de Malasia en China, Niqman Rafaee M. Sahar, señaló que las exportaciones de durián fresco han experimentado un fuerte crecimiento desde el envío del primer cargamento al mercado chino en agosto de 2024.



Según Rafaee, las exportaciones malasias de durián fresco aumentaron más de un 500% en 2025, al pasar de unos 5 millones de dólares a 37 millones de dólares.



Mientras, las ventas de durián congelado alcanzaron cerca de 202 millones de dólares el año pasado y mantuvieron una tendencia positiva durante el primer trimestre de 2026.



Entre enero y marzo de 2026, las exportaciones totales de durián de Malasia ascendieron a 77 millones de dólares. El país busca ampliar su cuota en China, un mercado que importa cada año cerca de 7 mil millones de dólares en durián, principalmente procedente de los países de la ASEAN.



Rafaee destacó que Malasia ha reforzado su competitividad gracias a variedades prémium como Black Thorn y Musang King, muy apreciadas por los consumidores chinos.



En lugar de competir por precio, explicó, el país apuesta por el segmento de alta gama, ofreciendo durianes madurados de forma natural, y son exportados a China en un plazo de 48 horas.



En la actualidad, Malasia concentra entre el 4% y el 5% del mercado chino de durián y aspira a elevar esa participación hasta entre el 8% y el 10% en los próximos cinco años, en función de la disponibilidad de la oferta.



Además del durián fresco y congelado, también está creciendo la demanda de productos elaborados a base de esta fruta en China. Los sectores hoteleros, de la restauración y de los servicios de alimentación utilizan durián malasio para la elaboración de pasteles, chocolates, aperitivos, mochi y postres congelados, lo que abre nuevas oportunidades para los productos con mayor valor añadido.



La encargada de negocios interina de la Embajada de Malasia en China, Norfarina Mohd Azmee, afirmó que el comercio de durián contribuye a fortalecer las relaciones entre Malasia y China, especialmente en los ámbitos del comercio y los intercambios entre sus pueblos.



Norfarina señaló que Malasia cuenta con más de 100 variedades de durián, de las cuales más de 30 ya se exportan a China. A diferencia de otros grandes exportadores de la ASEAN, el país no busca liderar el mercado en volumen de producción, sino diferenciarse mediante el desarrollo de productos de alta calidad.



Destacó que Malasia considera el durián no solo un producto de exportación, sino también una herramienta para promover los intercambios culturales y acercar al público chino a la agricultura y la cultura del país.



En el marco del Año del Turismo de Malasia 2026, las autoridades esperan que la promoción del durián contribuya también a atraer un mayor número de visitantes chinos./.

Hoàng Thị Thanh Quỳnh