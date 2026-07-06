Tailandia apunta a captar hasta 30,5 mil millones de dólares en IED para 2026

Bangkok (VNA) - El gobierno de Tailandia mantendrá 2026 como el “Año de la Inversión”, con el objetivo de atraer entre 900 mil millones y un billón de baht (aproximadamente entre 27,5 y 30,5 mil millones de dólares) en inversión extranjera directa (IED), según declaró el viceprimer ministro y titular de Finanzas, Ekniti Nitithanprapas.

El gobierno busca aprovechar un mayor flujo de IED para impulsar el crecimiento económico y reforzar la competitividad del país a largo plazo.

Durante la celebración del 29.º aniversario del Consejo Nacional de Prensa de Tailandia, el 4 de julio, Ekniti afirmó que la reducción del presupuesto de capital no implica una disminución de la inversión nacional total.

Ekniti añadió que el siguiente paso es asegurar que los proyectos aprobados se traduzcan en gastos efectivos y no queden únicamente en aprobaciones sobre el papel. En el marco del programa Thailand FastPass, los inversores seleccionados deberán ejecutar al menos el 20% de su inversión real durante este año.

El gobierno también impulsará el proyecto Skill Bridge como parte de su estrategia de inversión más amplia. Este programa busca facilitar la transferencia de tecnología y mejorar las competencias de los trabajadores tailandeses para que puedan responder a la demanda de las nuevas industrias.

Aunque la proporción del gasto en inversión dentro del presupuesto de 2027 ha disminuido, Ekniti señaló que el gobierno aún podría incrementar la inversión total mediante la movilización de fondos fuera del proceso presupuestario habitual.

Explicó que la estrategia de inversión se apoyará en diversos canales, entre ellos la colaboración público-privada (PPP), el Fondo para el Futuro de Tailandia y la inversión extranjera directa (IED).

Ekniti indicó que la menor proporción de inversión en el presupuesto refleja el limitado margen fiscal disponible en la actualidad. Sin embargo, subrayó que estas cifras también evidencian una mayor transparencia en la elaboración del presupuesto.

Según Ekniti, algunos gastos recurrentes que antes no se diferenciaban claramente ahora se presentan con mayor transparencia. Esto ha incrementado la proporción visible del gasto corriente y ha hecho que el presupuesto de inversión parezca menor en términos numéricos.

Afirmó que el gobierno compensará la situación presupuestaria más ajustada impulsando una mayor inversión del sector privado y de las empresas estatales, a la vez que recurrirá a mecanismos extrapresupuestarios para mantener el dinamismo económico./.