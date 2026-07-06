Parlamento de Vietnam pide reforzar eficacia legislativa mediante la innovación y la transformación digital

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, instó hoy a los órganos del Legislativo a renovar su enfoque de trabajo, elevar la calidad del asesoramiento y fortalecer la eficacia en la ejecución de sus funciones, con el propósito de consolidar la disciplina institucional y situar los resultados y el servicio a la ciudadanía como principal criterio de evaluación.



Durante la reunión de balance del primer semestre y de definición de las tareas para la segunda mitad de 2026, el dirigente afirmó que la Asamblea Nacional ha consolidado su papel como pilar en el perfeccionamiento del marco jurídico y en la implementación de las principales estrategias de desarrollo del país, contribuyendo a eliminar obstáculos institucionales y generar nuevos motores de crecimiento.



Precisó que, de las 164 tareas asignadas, 114 ya fueron concluidas, 38 continúan en ejecución y ninguna presenta retrasos.



Tran Thanh Man destacó asimismo los avances en la modernización de los métodos de dirección y organización del trabajo parlamentario, así como la mejora de la coordinación entre los distintos órganos legislativos.



Resaltó, además, la renovación del proceso de elaboración de leyes mediante una mayor incorporación de la transformación digital y la inteligencia artificial para garantizar mayor rapidez y precisión.

Panorama del evento. (Fuente: VNA)





No obstante, advirtió que el principal desafío ya no radica en la formulación de políticas, sino en su aplicación efectiva. En ese sentido, señaló que persisten deficiencias en la coordinación entre algunos organismos, un uso aún limitado de las herramientas digitales y de los datos, así como insuficiencias en las labores de supervisión, seguimiento y exigencia de responsabilidades.



Ante la intensa agenda prevista para el segundo semestre, especialmente tras el tercer pleno del Comité Central del Partido, el presidente de la Asamblea Nacional exhortó a los órganos legislativos a actuar con mayor iniciativa, profesionalismo y eficiencia.



Subrayó que el perfeccionamiento del sistema jurídico debe seguir siendo la prioridad, por lo que instó a preparar con rigor los proyectos que serán sometidos al primer período extraordinario de sesiones y al período ordinario de finales de año, garantizando la rápida institucionalización de las directrices del Partido.



Asimismo, pidió renovar de forma sustancial las actividades de supervisión para que produzcan resultados concretos, reforzar los mecanismos de seguimiento posterior y definir con claridad las responsabilidades de los organismos implicados.



El dirigente también abogó por acelerar la construcción de una Asamblea Nacional digital, promoviendo el uso eficiente de los datos y la inteligencia artificial para simplificar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de tramitación y mejorar la calidad de los servicios parlamentarios.



Igualmente, llamó a reforzar la disciplina y la responsabilidad de los dirigentes bajo el principio de "responsabilidades, tareas, plazos, productos y resultados claramente definidos". Añadió que cada proyecto de ley debe contribuir a resolver al menos un problema concreto y que cada actividad de supervisión debe traducirse en mejoras tangibles en la aplicación de las políticas públicas.



Tran Thanh Man enfatizó que el objetivo no es asumir más trabajo, sino desempeñarlo con mayor calidad, rapidez y eficacia, transformando los compromisos en resultados verificables y tomando como principal referencia la satisfacción de los diputados, los electores y la población.



Según el informe presentado en la reunión, durante el primer semestre de 2026 los órganos de la Asamblea Nacional asesoraron la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y organizaron con éxito las elecciones de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares para el período 2026-2031, así como el primer período de sesiones de la nueva Asamblea Nacional.



Además, avanzaron en la agenda legislativa y de supervisión e impulsaron la transformación digital del Parlamento con la puesta en funcionamiento del Sistema Electrónico de Gestión Documental y de la aplicación móvil Asamblea Nacional 2.0./.