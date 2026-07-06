Máximo dirigente vietnamita recibe cartas credenciales de nuevos embajadores de Portugal, Irán, Mongolia, EE.UU. y Myanmar

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Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en el Palacio Presidencial las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Portugal, Irán, Mongolia, Estados Unidos y Myanmar, quienes iniciaron oficialmente su misión diplomática en el país.

Durante la audiencia con el embajador de Portugal, Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos, To Lam felicitó al diplomático por convertirse en el primer embajador residente de Portugal en Vietnam y reafirmó que Hanoi considera a Lisboa un socio clave dentro de la Unión Europea (UE).

Al destacar los 510 años de contactos históricos entre ambos pueblos, instó a intensificar los intercambios de alto nivel, implementar eficazmente los mecanismos de diálogo existentes y avanzar hacia la elevación de las relaciones bilaterales. Asimismo, trasladó una invitación al presidente de Portugal, António José Seguro, para realizar una visita oficial a Vietnam en una fecha conveniente.

El dirigente vietnamita propuso aprovechar plenamente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), con el objetivo de elevar el comercio bilateral hasta los mil millones de dólares. También pidió a Portugal promover la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones UE-Vietnam (EVIPA) por parte de los Estados miembros restantes de la UE, respaldar el levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea a los productos pesqueros vietnamitas y ampliar la cooperación en economía marítima, transporte marítimo, tecnología digital, industria farmacéutica y energía.

Además, solicitó fortalecer los intercambios culturales, deportivos y entre pueblos, crear condiciones favorables para la comunidad vietnamita residente en Portugal y apoyar una mayor cooperación entre Vietnam, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y la UE.

También expresó su deseo de que Portugal continúe respaldando, junto con la UE, el respeto del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), así como la postura de Vietnam y la ASEAN sobre el Mar del Este.

Por su parte, De Sousa Moreira De Lemos reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en comercio, inversión, alta tecnología, transporte y energías renovables, agradeció el apoyo de Vietnam a la candidatura de Portugal como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y expresó su voluntad de impulsar los intercambios de alto nivel y la coordinación entre ambos países en los foros internacionales.

Al recibir al embajador de Irán, Akbar Ghasemi Ali Abadi, To Lam reiteró que Vietnam concede gran importancia a la amistad y la cooperación integral con ese país. El dirigente saludó la reciente firma de un memorando de paz entre Estados Unidos e Irán y expresó su esperanza de que ambas partes alcancen un acuerdo duradero que permita poner fin al conflicto y garantizar una paz estable para el pueblo iraní. Asimismo, afirmó que Vietnam está dispuesto a contribuir, dentro de sus posibilidades, a ese objetivo.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al embajador de Irán, en el país, Akbar Ghasemi Ali Abadi. (Fuente: VNA)

El máximo dirigente vietnamita propuso concentrar la cooperación en cuatro ejes prioritarios: fortalecer la confianza política, impulsar los vínculos económicos, convertir la ciencia y la tecnología en un motor de desarrollo y ampliar la colaboración en cultura, educación, formación y turismo.

El embajador Ali Abadi aseguró que Irán concede alta prioridad a las relaciones con Vietnam y manifestó su voluntad de reforzar la cooperación en los ámbitos político, diplomático, económico y de defensa.

En el encuentro con la embajadora de Mongolia, Ganbaatar Hulan, To Lam destacó el sólido desarrollo de la tradicional amistad entre ambos países y reafirmó el compromiso de Vietnam de profundizar la Asociación Integral bilateral.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a la embajadora de Mongolia en el país, Ganbaatar Hulan. (Fuente: VNA)

En ese contexto, llamó a fortalecer la cooperación entre los canales del Partido, el Gobierno y la Asamblea Nacional, así como en defensa, seguridad, justicia y derecho, además de impulsar el comercio, la inversión y la conectividad empresarial.

El dirigente también abogó por celebrar próximamente la XX reunión de la Comisión Intergubernamental Vietnam-Mongolia sobre cooperación económica, comercial, científica y técnica, crear condiciones favorables para las empresas vietnamitas que invierten en Mongolia y ampliar los intercambios en cultura, educación, turismo y entre los pueblos.

Con motivo del 105.º aniversario de la Fiesta Nacional de Mongolia, To Lam transmitió sus felicitaciones al presidente Ukhnaa Khurelsukh, a los dirigentes y al pueblo mongoles, con motivo de la celebración del festival tradicional Naadam y de la primera conmemoración del Día Mundial del Caballo.

La embajadora Hulan, por su parte, afirmó que Mongolia concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam, al que considera su "tercer vecino" y uno de sus socios integrales más importantes en el Sudeste Asiático. Asimismo, reiteró su compromiso de contribuir al fortalecimiento efectivo de la Asociación Integral y de servir como puente para estrechar aún más los lazos entre ambas naciones.

Durante la recepción a la embajadora de Estados Unidos, Jennifer Wicks, To Lam felicitó al pueblo estadounidense por el 250.º aniversario de la independencia y trasladó sus mejores deseos al presidente Donald Trump.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a la embajadora de Estados Unidos en el país, Jennifer Wicks. (Fuente: VNA)

Asimismo, subrayó que Washington es uno de los socios estratégicos más importantes de Vietnam y manifestó el interés de Hanoi en seguir desarrollando la Asociación Estratégica Integral sobre la base del respeto mutuo a la independencia, la soberanía, la integridad territorial, los sistemas políticos, la igualdad y el beneficio compartido.

El líder vietnamita propuso mantener los intercambios de alto nivel, aprovechar los mecanismos de diálogo existentes y acelerar la negociación y firma del Acuerdo de Comercio Recíproco, Justo y Equilibrado (ART), con el fin de consolidar la cooperación económica, comercial y de inversión. Asimismo, planteó ampliar la colaboración en ciencia y tecnología, innovación, semiconductores, inteligencia artificial, transformación digital, educación, salud, energía e intercambio entre pueblos.

Jennifer Wicks reafirmó que Estados Unidos apoya un Vietnam fuerte, independiente, resiliente y próspero, reiteró el compromiso de implementar los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos países y de mantener la cooperación para superar las secuelas de la guerra, incluidos los proyectos de descontaminación por dioxina, desminado, asistencia a personas con discapacidad y búsqueda e identificación de desaparecidos. También expresó la disposición de Washington a seguir coordinándose con Vietnam en los foros regionales e internacionales para contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo.

Al recibir al embajador de Myanmar, Wai Linn, To Lam reiteró que Vietnam concede gran importancia a la Asociación Integral con ese país y expresó su deseo de que Myanmar alcance la paz, la estabilidad y el desarrollo, al tiempo que continúe avanzando en su reintegración plena a la ASEAN. Asimismo, exhortó a profundizar la cooperación bilateral y fortalecer la coordinación en los mecanismos de cooperación regional, especialmente en la subregión del Mekong, incluida la Cumbre del Mekong que Vietnam acogerá en 2026.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al embajador de Myanmar en el país, Wai Linn. (Fuente: VNA)

​Por su parte, Wai Linn agradeció la ayuda brindada por Vietnam tras el terremoto que afectó a Myanmar en marzo de 2025 y manifestó el interés de su país en ampliar la cooperación en sectores con alto potencial, como la agricultura, las telecomunicaciones, los vehículos eléctricos y el turismo.

El diplomático también transmitió un mensaje de felicitación del presidente Min Aung Hlaing a To Lam por su elección como presidente de Vietnam y le extendió una invitación para realizar una visita oficial a Myanmar en una fecha mutuamente conveniente./.

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