Vietnam impulsa reformas para cumplir los criterios de MSCI y fortalecer su mercado de valores

Hanoi (VNA) - Vietnam acelera las reformas de su mercado bursátil con el objetivo de cumplir los criterios del proveedor internacional de índices MSCI y avanzar hacia su reclasificación como mercado emergente antes de 2030, en línea con la Resolución 10-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera.



Esta meta constituye uno de los pilares de la estrategia para construir un mercado de valores moderno, transparente y seguro, capaz de consolidarse como una fuente esencial de financiamiento para la economía nacional.



Según la Comisión Estatal de Valores, numerosos objetivos de la Estrategia de Desarrollo del Mercado de Valores ya se han cumplido o están próximos a alcanzarse. A finales de mayo de 2026, el número de cuentas de negociación superó los 13 millones, por encima de la meta de 11 millones fijada para 2030.



Los inversionistas individuales nacionales continúan desempeñando un papel predominante, con un número de cuentas equivalente a más del 13% de la población. Al mismo tiempo, la capitalización bursátil superó los 10,6 mil billones de dongs (407 mil millones de dólares), mientras que la liquidez se mantuvo entre las más elevadas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Los mercados de bonos y de derivados también registraron un desarrollo estable.



Uno de los avances más relevantes fue la confirmación por parte de FTSE Russell de que Vietnam será reclasificado de mercado fronterizo a mercado emergente secundario en septiembre de 2026, tras varios años de seguimiento. La incorporación gradual de las acciones vietnamitas a los índices de FTSE se llevará a cabo durante el año posterior a esa reclasificación.



El viceministro de Finanzas Nguyen Duc Chi afirmó que, una vez alcanzado el objetivo establecido por FTSE Russell, el siguiente desafío será cumplir los criterios exigidos por MSCI. Para ello, será necesario mejorar el acceso de los inversionistas extranjeros mediante reformas de la infraestructura tecnológica, el régimen cambiario y las normas sobre los límites de participación extranjera, en consonancia con los estándares internacionales.



Con el propósito de perfeccionar el marco jurídico, la Comisión Estatal de Valores prepara un proyecto de reforma de la Ley de Valores centrado en tres ejes fundamentales: simplificar las condiciones para la inversión y los procedimientos administrativos; establecer bases legales para nuevos modelos del mercado financiero; y actualizar las normas relativas a las transacciones electrónicas, las sociedades de valores y los fondos de inversión. Se prevé que la iniciativa sea presentada ante la Asamblea Nacional durante su período de sesiones de octubre de 2026.



La Resolución 10-NQ/TW también propone desarrollar de manera integral los mercados de acciones y bonos, así como fortalecer las instituciones intermediarias. Además, plantea acelerar la reclasificación del mercado mediante mejoras sustanciales en el acceso de los inversionistas, la calidad de los activos, la transparencia de la información, la seguridad del sistema y la protección de los derechos de los participantes.



Asimismo, el documento promueve una mayor participación de inversionistas institucionales, profesionales y fondos de inversión, junto con el perfeccionamiento de la infraestructura de negociación, compensación, liquidación, custodia y gestión de riesgos, con el fin de reforzar la estabilidad, el profesionalismo y la eficiencia del mercado.



De acuerdo con la empresa de valores Mirae Asset, es la primera vez que Vietnam fija como objetivo atraer de forma simultánea inversión extranjera directa (IED) de nueva generación e inversión extranjera indirecta (FII), vinculando esta estrategia con la futura reclasificación del mercado conforme a los criterios de MSCI. Esta orientación permitirá al país no solo captar inversiones productivas, sino también consolidarse como un destino donde las empresas extranjeras puedan obtener financiamiento, ampliar su base de accionistas y desarrollar operaciones a largo plazo.



Expertos del sector consideran que aún es necesario seguir perfeccionando las políticas para atraer mayores flujos de capital internacional. El presidente de Dragon Capital, Dominic Scriven, propuso establecer mecanismos que incentiven a las empresas con inversión extranjera a reinvertir sus beneficios en Vietnam, además de flexibilizar los límites de participación extranjera en compañías que no operen en sectores estratégicos.



Por su parte, el economista jefe de VinaCapital, Michael Kokalari, estimó que Vietnam debería obtener cuanto antes una calificación crediticia de grado de inversión, acelerar la puesta en funcionamiento del Centro Financiero Internacional e impulsar la equitización de las empresas estatales para ampliar el mercado, elevar la calidad de los activos y reforzar su atractivo ante los inversionistas internacionales./.

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