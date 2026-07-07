Funcionario de Ciudad Ho Chi Minh recibe a comandantes de la fuerza naval china

Hanoi, 7 jul (VNA) - El vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Loc Ha, recibió a los comandantes de la 83.ª fuerza naval de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, quienes realizan una visita a la metrópoli sureña con el objetivo de fortalecer los intercambios y el entendimiento mutuo entre las armadas de ambos países.



Al dar la bienvenida el 6 de julio a los coroneles Liu Zhanfeng y Xu Jianguo, así como a los oficiales y marineros de la fuerza naval, Nguyen Loc Ha destacó que la visita contribuye a poner en práctica los importantes consensos alcanzados por los altos dirigentes de los partidos, los Estados y las fuerzas armadas de Vietnam y China para impulsar una cooperación más sustantiva en materia de defensa y seguridad, reforzar la confianza política y profundizar el entendimiento mutuo.



Asimismo, señaló que esta visita fortalece aún más la Asociación Estratégica Integral de Cooperación entre Vietnam y China, así como la comunidad de futuro compartido entre ambos países, al tiempo que refleja el creciente nivel de cooperación bilateral y la posición internacional de Ciudad Ho Chi Minh.



En cuanto a las futuras líneas de cooperación, Nguyen Loc Ha propuso como prioridades promover intercambios periódicos y visitas de trabajo entre los líderes de Ciudad Ho Chi Minh y localidades chinas; profundizar la colaboración en ámbitos estratégicos como la economía digital, verde y circular, la ciencia y la tecnología, la innovación, la manufactura inteligente y las energías limpias; cooperar en el desarrollo de infraestructuras modernas de transporte, especialmente ferrocarriles urbanos, sistemas de metro y líneas ferroviarias de ancho estándar; fomentar el intercambio de experiencias en la planificación, construcción, gestión y operación de redes de transporte multimodal; ampliar la cooperación en turismo e intercambios entre los pueblos; y reforzar la cooperación marítima.



Nguyen Loc Ha expresó su confianza en que la visita dejará una impresión positiva de Vietnam y de Ciudad Ho Chi Minh entre los oficiales y marineros chinos, y que servirá como un puente para seguir fortaleciendo la cooperación entre las armadas de ambos países.



Por su parte, Liu Zhanfeng señaló que la flotilla, integrada por el buque escuela Qi Jjiguang (casco 83) y el buque de desembarco anfibio Kunlun Shan (casco 998), desarrollará una serie de actividades de intercambio cultural y deportivo durante su estancia en Ciudad Ho Chi Minh.



Añadió que ambas partes compartirán experiencias profesionales, fortalecerán sus vínculos y seguirán promoviendo la amistad, la confianza y el entendimiento mutuo entre las dos armadas y, en un sentido más amplio, entre las fuerzas armadas de ambos países, contribuyendo así al desarrollo continuo de las relaciones bilaterales./.

VNA