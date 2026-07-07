📝Enfoque: Política exterior en la nueva era impulsa un Vietnam más proactivo en escenario internacional

Hanoi (VNA) - Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo con una visión estratégica de su política exterior, sustentada en la tradición diplomática de paz del país y en el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh, quien consideraba la diplomacia una tarea esencial para toda nación independiente.



En este contexto, la Resolución No. 06-NQ/TW del Buró Político, que implementa la línea de política exterior aprobada en el XIV Congreso Nacional del Partido, establece por primera vez que la diplomacia constituye una misión "fundamental y permanente", al mismo nivel que la defensa y la seguridad nacionales. El objetivo es que Vietnam avance al ritmo del mundo, contribuya a la paz, promueva la prosperidad y fortalezca su posición internacional.



En consonancia con la Resolución No. 59-NQ/TW sobre la integración internacional en la nueva coyuntura, esta orientación convierte la política exterior en un motor estratégico para impulsar el desarrollo nacional y alcanzar las metas fijadas para 2030, con visión hacia 2045.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, preside la primera reunión del Comité Directivo Central para Asuntos Exteriores e Integración Internacional. (Foto: VNA)



La determinación política se concretó con la creación del Comité Directivo Central para Asuntos Exteriores e Integración Internacional. Durante su primera reunión, celebrada el 30 de junio bajo la presidencia del secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, y con la participación del primer ministro Le Minh Hung, el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y el miembro permanente del Secretariado, Tran Cam Tu, se puso en marcha un nuevo mecanismo destinado a unificar la dirección y coordinación de la política exterior en todo el sistema político.



En la sesión se definieron las principales prioridades diplomáticas del país. El primer ministro Le Minh Hung destacó la necesidad de fortalecer la diplomacia al servicio del desarrollo, con el propósito de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, consolidar los mercados tradicionales y atraer inversiones de alta calidad que refuercen la autonomía estratégica nacional.



A su vez, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, instó a acelerar la elaboración del marco jurídico que regule la coordinación entre los tres pilares de la política exterior: la diplomacia del Partido, las relaciones exteriores del Estado y la diplomacia pueblo a pueblo, además de potenciar el papel del canal parlamentario.



Por su parte, Tran Cam Tu subrayó la importancia de elevar la eficacia de la diplomacia partidista para consolidar la confianza política con los socios internacionales.



Al clausurar la reunión, To Lam ordenó aplicar el principio de las "seis claridades" -responsables, tareas, plazos, competencias, resultados y responsabilidades puntualmente definidos- y enfatizó la necesidad de actuar con decisión, eficacia y sentido de la responsabilidad.



La puesta en funcionamiento de este nuevo mecanismo sienta las bases para una transformación del pensamiento diplomático vietnamita, que pasa de una actitud de participación, adaptación y recepción a otra basada en la iniciativa, la construcción y la contribución activa.



Según el exviceministro de Relaciones Exteriores, el embajador Pham Quang Vinh, Vietnam ya no espera pasivamente la evolución del entorno internacional, sino que participa activamente en las principales dinámicas globales.



En este marco, el país orienta sus esfuerzos hacia la captación selectiva de recursos estratégicos, priorizando proyectos en alta tecnología, semiconductores e inteligencia artificial, fortaleciendo la cooperación con los principales centros mundiales de innovación y participando en la configuración de nuevas normas sobre datos y comercio digital. Esta estrategia refleja, además, una aplicación creativa del pensamiento de Ho Chi Minh sobre la estrecha relación entre la fortaleza nacional y la eficacia de la diplomacia.



Uno de los hitos más significativos de esta nueva etapa fue la elección, el 18 de junio de 2026, de la profesora asociada y doctora Nguyen Thi Lan Anh como jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para el período 2026-2035.



Elegida en la primera ronda de votación con el mayor respaldo entre los candidatos de Asia-Pacífico, se convirtió en la primera representante de Vietnam en integrar este prestigioso órgano judicial internacional. Este resultado refleja el reconocimiento de la comunidad internacional a la capacidad jurídica del país y confirma el creciente protagonismo de Vietnam en la promoción de un orden internacional basado en el derecho.



Paralelamente a su participación en los mecanismos multilaterales, Vietnam continúa demostrando su compromiso con la comunidad internacional mediante acciones concretas frente a los desafíos globales.



Tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio de 2026, que dejaron más de tres mil 500 fallecidos y unos 50 mil desaparecidos, el país envió de inmediato equipos de búsqueda y rescate del Ejército Popular y del Ministerio de Seguridad Pública para apoyar las labores de emergencia. La misión, integrada por 124 efectivos de ambas fuerzas, desplegó equipos especializados, personal sanitario, perros de rescate y ayuda humanitaria para colaborar con las autoridades venezolanas y los contingentes internacionales en las operaciones de búsqueda.

Los equipos de rescate de Vietnam buscan a las víctimas que permanecen atrapadas tras los terremotos en la zona de Playa Grande, estado de La Guaira, Venezuela. (Foto: Vietnam+)



Durante su misión, los rescatistas vietnamitas recuperaron un total de 57 cuerpos entre los escombros, prestaron asistencia médica a la población afectada y distribuyeron suministros de primera necesidad, reafirmando la capacidad de Vietnam para responder a desastres internacionales y su compromiso con la solidaridad humanitaria.



La labor de Vietnam recibió un amplio reconocimiento por parte de las autoridades y del pueblo venezolanos. El 3 de julio (hora local), la presidenta encargada Delcy Rodríguez visitó al contingente vietnamita, entregó una carta de agradecimiento y concedió la Medalla al Mérito al equipo canino por su destacada actuación. Asimismo, remitió una carta de reconocimiento y otorgó la Orden "Héroe de Venezuela" al secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, en reconocimiento a la rápida asistencia, el espíritu de solidaridad y las contribuciones humanitarias de Vietnam.



El fortalecimiento de las capacidades internas, la coordinación eficaz entre los tres pilares de la política exterior y la participación responsable en los asuntos internacionales configuran una diplomacia vietnamita cada vez más integral, moderna y profesional. Sobre esa base, Vietnam continuará elevando su prestigio y posición en la escena internacional, contribuyendo al desarrollo nacional y a una integración cada vez más profunda en la nueva era./.