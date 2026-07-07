Solidaridad y calor humano: La misión de rescate de Vietnam en La Guaira

La Guaira, Venezuela (VNA) - En los campamentos improvisados con lonas plásticas en Playa Grande, en el estado de La Guaira, los sobrevivientes del reciente sismo en Venezuela enfrentan el desabastecimiento de electricidad y productos básicos.



En medio de la pérdida material generalizada, la ayuda humanitaria desplegada en el terreno se convirtió en el principal soporte para la población local, destacando el rol de las fuerzas de socorro internacionales.



En los refugios temporales, los damnificados gestionan la escasez mediante la cooperación comunitaria. Residentes locales como Rosa, una ciudadana de más de 60 años que perdió su vivienda, preparan alimentos utilizando raciones de fideos instantáneos distribuidas por la brigada de rescate de Vietnam.



La distribución de estos suministros e insumos de primera necesidad forma parte de las operaciones logísticas prioritarias destinadas a aliviar las dificultades inmediatas de las familias afectadas en las zonas en estado de emergencia.



Brigada de Vietnam entrega aistencia de primera necesidad para victimas del terremono en Venezuela. (Foto: VNA)



Asimismo, civiles que sufrieron lesiones menores durante el desastre participan activamente en las tareas de reconstrucción y estabilización de las estructuras temporales de los campamentos.



Carlos, un joven local que fue extraído de los escombros por rescatistas vietnamitas, colabora de forma voluntaria en la reparación de techos y la distribución de agua potable entre las madres y niños del campamento, como una vía de retribución hacia el contingente de salvamento de la nación indochina.



Hasta la fecha, a pesar de haber entrado en su sexto día de trabajo en el terreno, o sea más de 10 días después de ocurrida la catástrofe, y enfrentar una gran presión debido a un entorno de escombros gravemente contaminado, el contingente de búsqueda y rescate de Vietnam mantiene firme su valentía y alta determinación.



El equipo se ha dividido en múltiples unidades, compitiendo contra el tiempo para recuperar los cuerpos de 57 víctimas, al tiempo que apoya en la remoción y devolución de numerosos bienes a la población local.



Paralelamente a las labores de búsqueda y salvamento, el contingente vietnamita coordina de manera activa visitas para alentar y motivar a unas 500 familias que perdieron sus hogares y se encuentran en condiciones de extrema dificultad.



La delegación entregó oportunamente a los pobladores de la zona del desastre suministros esenciales que incluyen más de 360 kilogramos de carne enlatada, 100 cajas de leche, cerca de 50 cajas de fideos instantáneos, así como una gran cantidad de mantas y trajes de protección sanitaria.



La presencia oportuna, el sentido de responsabilidad y las contribuciones tangibles tanto materiales como espirituales de las fuerzas de Vietnam han fortalecido a los ciudadanos locales para superar esta etapa crítica; al propio tiempo, consolidan y profundizan la solidaridad y la tradicional amistad existente entre ambas naciones, Vietnam y Venezuela.



En reconocimiento a esta valentía y heroísmo ante el desastre, el Gobierno venezolano condecoró a la brigada vietnamita con la Medalla “Héroe de Venezuela” de Primera Clase, y de Segunda Clase a todos sus miembros./.