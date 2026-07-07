Economía

Feria internacional de abastecimiento en Vietnam atraerá al mayor minorista de la India

Reliance Retail participará en la Exposición sobre la Conexión de la Cadena de Suministro de Productos de Vietnam 2026, para buscar proveedores vietnamitas y ampliar la cooperación comercial entre Vietnam y la India.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Reliance Retail, el mayor sistema minorista de la India, participará en la Exposición sobre la Conexión de la Cadena de Suministro de Productos de Vietnam 2026 (Viet Nam International Sourcing - VIS 2026), que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh.


La presencia de Reliance Retail en VIS 2026 refleja el creciente interés de las principales corporaciones indias por el mercado vietnamita y, al mismo tiempo, abre nuevas oportunidades de cooperación para las empresas del país, informó el Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores del Ministerio de Industria y Comercio.


En el marco de las actividades de conexión comercial de la exposición, las empresas vietnamitas podrán reunirse con el departamento de compras de Reliance, presentar sus productos y explorar oportunidades para convertirse en proveedores del sistema minorista a gran escala del grupo.


El establecimiento de alianzas directas con los minoristas indios permitirá además reducir la participación de intermediarios, incrementar el valor de las exportaciones y fortalecer gradualmente la presencia de los productos vietnamitas en un mercado de más de mil 400 millones de habitantes.


Gracias a su diversificado ecosistema de negocios, Reliance demanda la importación de una amplia gama de productos en los que Vietnam cuenta con ventajas competitivas, entre ellos productos agrícolas, alimentos procesados, mariscos, café, anacardos, pimienta, madera, artículos para el hogar, textiles, calzado y otros bienes de consumo.


Todos estos sectores cuentan con un amplio potencial para ampliar su cuota de mercado en la India, impulsados por el crecimiento de la demanda de la clase media de ese país.


Como grupo minorista líder, Reliance aplica estrictos estándares en materia de calidad de los productos, trazabilidad, responsabilidad social y desarrollo sostenible para la selección de sus proveedores.


El cumplimiento de estos requisitos permitirá a las empresas vietnamitas no solo acceder al mercado indio, sino también fortalecer su capacidad para integrarse en las cadenas mundiales de suministro.


En un contexto de creciente diversificación de las fuentes de abastecimiento por parte de las corporaciones internacionales, Vietnam se consolida como un importante centro regional de producción y suministro.


La búsqueda de socios por parte de Reliance Retail a través de VIS 2026 pone de manifiesto el atractivo de las empresas vietnamitas y el papel cada vez más relevante de las ferias comerciales del país como plataforma para conectar a compradores internacionales con la comunidad empresarial local.


La exposición representa, además, una valiosa oportunidad para que las empresas refuercen su competitividad, diversifiquen sus mercados de exportación y estrechen vínculos con socios estratégicos, contribuyendo así a impulsar una cooperación económica y comercial entre Vietnam y la India cada vez más sólida, sustantiva y sostenible./.

VNA
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