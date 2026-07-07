Gobierno de Venezuela condecora a brigada de rescate de Vietnam

Caracas (VNA) - El Gobierno de Venezuela condecoró al contingente de búsqueda y salvamento de Vietnam con la Medalla “Héroe de Venezuela” de Primera Clase, y con la distinción de Segunda Clase a todos sus integrantes, en reconocimiento a su valentía, espíritu de entrega y asistencia humanitaria tras el reciente sismo que afectó al país sudamericano.



La ceremonia oficial se efectuó en la mañana del 6 de julio (hora local) y estuvo presidida por el teniente coronel Raúl Serrano Chacón, oficial del Comando de la Guardia de Honor Presidencial y coordinador de la misión humanitaria de Vietnam, quien actuó en representación y por autorización expresa del Ejecutivo venezolano.



La Medalla “Héroe de Venezuela” constituye una alta disntición otorgada por las autoridades de Venezuela con el propósito específico de registrar, testificar y honrar el coraje y el heroísmo de las fuerzas de rescate de Vietnam, quienes desafiaron múltiples peligros y superaron severas dificultades logísticas sobre el terreno para brindar socorro directo a la población afectada en las zonas declaradas en emergencia por el desastre natural.



Esta distinción institucional se suma a las muestras de gratitud expresadas previamente por los altos niveles del Estado venezolano. Con anterioridad, el pasado 3 de julio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió una carta formal de agradecimiento y otorgó la Orden “Héroe de Venezuela” al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, una misiva de alto nivel político que fue remitida y entregada de manera oficial a través del embajador de Vietnam en el país suramericano, Vu Trung My.



Hasta la fecha del reporte, el contingente vietnamita de especialistas en salvamento ingresó a su sexto día de labores consecutivas en el epicentro de la catástrofe, lo que representa un período de operaciones de más de 10 días posteriores a la ocurrencia del terremoto en el territorio venezolano.



A pesar de trabajar bajo una fuerte presión física y psicológica provocada por las complejas condiciones ambientales y la contaminación severa en el entorno de las estructuras colapsadas, los rescatistas asiáticos mantienen su firme determinación profesional y su capacidad técnica mediante el despliegue de múltiples unidades operativas que compiten directamente contra el tiempo.



Gracias a estas maniobras de alta intensidad, el grupo ha logrado recuperar e identificar los cuerpos de 57 víctimas mortales atrapadas en los escombros, al mismo tiempo que apoya en la remoción técnica, el resguardo seguro y la posterior devolución de numerosos bienes materiales a sus legítimos dueños dentro de la comunidad local.



Paralelamente a las complejas misiones de búsqueda y localización técnica en las áreas colapsadas, el personal de rescate de la nación indochina despliega un esquema de asistencia social integral coordinado con las juntas locales para alentar y motivar directamente a unas 500 familias damnificadas que sufrieron la pérdida total de sus viviendas y se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad económica y social.



Durante estas visitas de acompañamiento humano, la delegación vietnamita distribuyó de manera oportuna a los pobladores suministros de primera necesidad que incluyen más de 360 kilogramos de carne enlatada, 100 cajas de leche, cerca de 50 cajas de fideos instantáneos, además de un importante lote de mantas, ropa y trajes de protección sanitaria indispensables para mitigar riesgos epidemiológicos en las zonas de refugio.



La presencia oportuna en el teatro de operaciones, el elevado sentido de responsabilidad institucional y las contribuciones tangibles entregadas tanto en el plano material como en el apoyo moral por las fuerzas de Vietnam proporcionaron un soporte fundamental para que los ciudadanos venezolanos puedan afrontar y superar esta crítica etapa de emergencia humanitaria.



Asimismo, las exitosas operaciones de salvamento y las muestras de hermandad demostradas por el contingente asiático en el terreno contribuyen de manera sustancial a consolidar, profundizar y dinamizar los lazos históricos de solidaridad mutua y la tradicional amistad que une a los pueblos y gobiernos de Vietnam y Venezuela en el ámbito internacional./.

VNA