Motores del crecimiento de dos dígitos de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh registró un crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del 8,55% durante el primer semestre de 2026, el nivel más alto de la última década. Sin embargo, para alcanzar la meta de crecimiento de dos dígitos al cierre del año, la mayor urbe vietnamita deberá acelerar la implementación de soluciones innovadoras y generar nuevos motores de desarrollo.



Así se dio a conocer durante la séptima conferencia del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh para el mandato 2025-2030, celebrada el 6 de julio.



En los primeros seis meses del año, la economía local mantuvo una evolución favorable. La inversión extranjera directa (IED) alcanzó unos 7,5 mil millones de dólares, un 89,68% más que en igual período de 2025, mientras que se constituyeron 31 mil 166 nuevas empresas, lo que representó un incremento interanual del 14,27%. Paralelamente, comenzaron las obras de varios proyectos estratégicos de infraestructura con una inversión total cercana a los 19,8 mil millones de dólares.



El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, Truong Minh Huy Vu, señaló que para alcanzar el objetivo de crecimiento de dos dígitos en 2026 la ciudad deberá expandirse más de un 11% en el tercer trimestre y cerca del 12% en el cuarto, lo que exige incorporar nuevos impulsores del crecimiento.



Entre las prioridades mencionó la aceleración del desembolso de la inversión pública, cuya ejecución ronda actualmente el 35%, así como el estímulo de la inversión privada y el aprovechamiento del aporte de los proyectos de inversionistas estratégicos y de los flujos de IED durante la segunda mitad del año.



El experto identificó tres nuevos pilares para sostener ese crecimiento: el desarrollo de la economía marítima y la logística, impulsado por la construcción de grandes puertos; el futuro Centro Financiero Internacional, concebido para movilizar capital mediante bonos y fondos de inversión; y el impulso a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Durante la conferencia, el secretario del Comité del Partido de la urbe, Tran Luu Quang, afirmó que alcanzar un crecimiento de dos dígitos requerirá un cambio de enfoque acompañado de soluciones innovadoras. Asimismo, instó a todo el sistema político a concentrar sus esfuerzos en tres objetivos prioritarios: lograr un crecimiento de dos dígitos, recaudar 38 mil millones de dólares y ejecutar el 100% del plan de inversión pública.



La IED captada por Ciudad Ho Chi Minh durante el primer semestre de 2026 se concentró principalmente en cinco sectores: negocios inmobiliarios; comercio mayorista y minorista, junto con la reparación de automóviles y motocicletas; información y comunicaciones; industria manufacturera; y actividades profesionales, científicas y tecnológicas.



El director del Departamento municipal de Finanzas, Hoang Vu Thanh, señaló que esta estructura refleja el impacto de la inversión extranjera en múltiples sectores de la economía local. En ese sentido, subrayó la necesidad de orientar y seleccionar los proyectos para que contribuyan de forma más efectiva al crecimiento económico, la recaudación presupuestaria, la productividad laboral y la competitividad.



Según el funcionario, la estrategia de atracción de inversiones debe priorizar la calidad, la eficiencia y el efecto multiplicador, dejando atrás el enfoque basado únicamente en el volumen de capital registrado. El objetivo, explicó, es construir un ecosistema de inversión moderno, transparente y competitivo, sustentado en un entorno empresarial favorable, infraestructura de calidad, recursos humanos altamente calificados y una administración pública eficiente.



Hoang Vu Thanh también destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre las empresas con capital extranjero y las nacionales mediante mecanismos permanentes de cooperación y bases de datos de proveedores e industrias auxiliares. Reiteró que la ciudad continuará acompañando a los inversionistas, aunque priorizará los proyectos de alta calidad alineados con su nueva estrategia de desarrollo./.

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