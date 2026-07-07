Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo demográfico

Hanoi (VNA) - Vietnam se consolida como uno de los países asiáticos con una de las transiciones demográficas más exitosas, gracias a una población que ya supera los 100 millones de habitantes, una esperanza de vida en constante aumento y una tasa de fecundidad que se mantiene en niveles relativamente equilibrados, según expertos franceses.



Esta evaluación figura en el estudio "Vietnam: 100 millones de habitantes hoy, ¿cuántos mañana?", elaborado por los investigadores Gilles Pison y Catherine Scornet, del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia (Ined), y publicado en la edición de junio de 2026 de la revista Population & Sociétés.



El informe señala que la población vietnamita superó los 100 millones de habitantes en 2023, más del doble que en 1976, tras la reunificación nacional, y más de seis veces superior a la registrada hace un siglo. De acuerdo con las proyecciones medias de las Naciones Unidas citadas por los autores, el país alcanzará alrededor de 110 millones de habitantes hacia mediados del siglo XXI, antes de iniciar una etapa de estabilización gradual.



Los investigadores atribuyen esta evolución a un prolongado proceso de transición demográfica impulsado por el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida. La reducción sostenida de la mortalidad, especialmente la infantil, junto con el descenso gradual de la fecundidad hasta niveles adecuados, ha permitido mantener un crecimiento poblacional estable y una amplia fuerza laboral, considerada una ventaja estratégica para el desarrollo nacional.



El estudio también destaca los avances de Vietnam en materia de salud pública. La esperanza de vida pasó de unos 48 años en 1950 a casi 75 en 2023, gracias al fortalecimiento temprano de la atención primaria, las campañas masivas de vacunación y la mejora de la nutrición tras la guerra. A comienzos de la década de 1980, este indicador era comparable al de Corea del Sur y superior al de China y Tailandia.



Otro aspecto relevante es que la tasa de fecundidad se ha mantenido estable en torno a 1,9 hijos por mujer durante más de dos décadas, tras descender desde aproximadamente seis hijos por mujer en las décadas de 1960 y 1970. Los autores consideran que este nivel resulta favorable frente al pronunciado descenso registrado en otros países asiáticos, donde en 2023 la fecundidad se situó en alrededor de 0,7 hijos por mujer en Corea del Sur, uno en China y 1,2 en Tailandia.



Según el Ined, esta disminución de la fecundidad refleja el desarrollo socioeconómico, el aumento del nivel educativo y la mejora de la calidad de vida. Ante el envejecimiento de la población, Vietnam eliminó en 2025 la política que limitaba el número de hijos por familia y pasó a promover que las parejas tengan dos hijos, con el objetivo de preservar una estructura demográfica equilibrada a largo plazo.



No obstante, el estudio advierte que el país aún enfrenta desafíos, entre ellos el envejecimiento de la población y el desequilibrio de la proporción de sexos al nacer en algunas localidades, especialmente en el norte. Pese a ello, los investigadores consideran que, gracias a su amplia población, la mejora de la calidad demográfica y una tasa de fecundidad superior a la de numerosos países de la región, Vietnam dispone de condiciones favorables para afrontar los cambios demográficos de las próximas décadas.



A juicio de los autores, el principal desafío ya no radica en controlar el crecimiento de la población, sino en mantener una tasa de fecundidad adecuada y prepararse para el envejecimiento demográfico, factores que serán determinantes para el tamaño de la población, la estructura de la fuerza laboral y el potencial de desarrollo del país durante la segunda mitad del siglo XXI./.

VNA