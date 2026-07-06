Premier vietnamita insta a vincular la emulación y los reconocimientos con resultados concretos

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, afirmó hoy que los movimientos de emulación y las políticas de reconocimiento deben estar estrechamente ligados al cumplimiento de objetivos concretos, medibles y orientados a resultados, durante la segunda reunión del Consejo Central de Emulación y Recompensa para el período 2026-2031.



La sesión estuvo dedicada a evaluar el desempeño del Consejo y de las actividades de emulación y reconocimiento durante el primer semestre de 2026, así como a definir las prioridades para la segunda mitad del año.



El Consejo concluyó que estas actividades han mantenido su continuidad y registrado avances significativos, en consonancia con los objetivos estratégicos establecidos en la Resolución y el programa de acción del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. Entre los principales logros destacó la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley revisada de Emulación y Recompensa, considerada un paso clave para fortalecer el marco jurídico en esta materia.



Asimismo, señaló que los movimientos impulsados por ministerios, organismos y administraciones locales han contribuido a resolver tareas prioritarias y urgentes, favoreciendo el desarrollo socioeconómico, la defensa, la seguridad nacional y la política exterior del país.



En los últimos meses, el Gobierno lanzó varias campañas nacionales de emulación, entre ellas las dirigidas a cumplir los objetivos del plan quinquenal 2026-2030 y alcanzar un crecimiento económico sostenible de dos dígitos durante ese período.

Panorama del encuentro. (Fuente: VNA)





En su intervención, Le Minh Hung valoró la participación activa de los ministerios, sectores, autoridades locales, empresas y ciudadanos en estas iniciativas, al considerar que han contribuido a impulsar el desarrollo nacional.



No obstante, advirtió que persisten deficiencias, ya que algunas localidades siguen otorgando escasa importancia a esta labor y ciertos movimientos continúan siendo demasiado formales, sin una vinculación efectiva con las necesidades y tareas reales de cada sector o territorio.



El jefe de Gobierno también señaló que la aplicación de las tecnologías digitales y el desarrollo de la base nacional de datos sobre emulación y recompensa aún presentan limitaciones que deben superarse.



En ese contexto, instó a acelerar el perfeccionamiento del marco legal, divulgar ampliamente la nueva Ley de Emulación y Recompensa, fortalecer la descentralización acompañada de mecanismos eficaces de supervisión y consolidar los Consejos de Emulación y Rec en todos los niveles.



Le Minh Hung subrayó que los movimientos de emulación deben surgir de las necesidades reales de la sociedad y estar directamente vinculados al cumplimiento de las tareas políticas.



En consecuencia, insistió en que la evaluación y el otorgamiento de reconocimientos deben basarse en indicadores cuantificables, resultados verificables y productos concretos, en lugar de criterios meramente formales.



Asimismo, pidió a ministerios, organismos y gobiernos locales traducir el movimiento de emulación por un crecimiento económico de dos dígitos en programas de acción con metas específicas y viables.



También abogó por renovar los criterios de reconocimiento para priorizar a trabajadores de primera línea, científicos, empresas y colectivos que impulsen modelos innovadores con un alto impacto social.



Entre las prioridades para los próximos meses, el primer ministro destacó el crecimiento del Producto Regional Bruto (PIBR), el aumento de la recaudación presupuestaria, la aceleración del desembolso de la inversión pública, el avance de los proyectos nacionales estratégicos, la reactivación de proyectos paralizados, el perfeccionamiento institucional, así como el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y los recursos humanos de alta cualificación.



También pidió reconocer oportunamente a las localidades que logren eliminar obstáculos administrativos y reactivar proyectos estancados para impulsar el crecimiento económico.



Al mismo tiempo, elogió las contribuciones de las fuerzas armadas, ciudadanos, empresas y organizaciones en iniciativas como la campaña de búsqueda e identificación de restos de mártires, las operaciones de rescate tras el terremoto en Venezuela y diversos proyectos relacionados con la construcción de internados en zonas fronterizas, la garantía del suministro energético y el desarrollo de la infraestructura digital.



Finalmente, Le Minh Hung instó a profundizar la reforma administrativa y la digitalización del sistema de emulación y recompensa mediante un moderno sistema de evaluación basado en datos en tiempo real, con indicadores objetivos y transparentes que reduzcan al mínimo los procedimientos burocráticos.



Expresó su confianza en que estas medidas fortalecerán el papel de la emulación y el recompensa como motores para movilizar a toda la sociedad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo de Vietnam./.