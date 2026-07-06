Jóvenes cineastas acercan Vietnam al público europeo

Bruselas (VNA) - La edición más reciente de Viet Culture in Motion, un festival internacional de cortometrajes documentales dedicado a la cultura vietnamita, concluyó en el Cinema Aventure, en el centro de Bruselas, Bélgica.



Tras las proyecciones en París, Lorient (Francia) y Praga (República Checa), tres proyecciones gratuitas en Bruselas, del 3 al 5 de julio, pusieron fin a la gira de 14 muestras del festival por cuatro ciudades europeas, organizada por la Asociación Art Space en colaboración con Le Village Français.



Todas las películas contaron con subtítulos en francés y neerlandés, lo que permitió que las historias de Vietnam y de las comunidades vietnamitas de todo el mundo fueran accesibles al público de Bruselas. Como iniciativa comunitaria sin ánimo de lucro, todas las donaciones recaudadas durante el festival se destinarán a apoyar a niños desfavorecidos en Vietnam.



Las películas proyectadas fueron el resultado de un año de preparación, que comenzó con actividades de Viet Culture in Motion en 35 escuelas de Vietnam y continuó con un riguroso proceso de selección llevado a cabo por un panel de cineastas, guionistas y expertos en cine.



Un aspecto destacado de la edición de este año es que las más de 20 películas fueron producidas por cineastas menores de 30 años, incluyendo a muchos estudiantes de secundaria y universitarios, lo que refleja el surgimiento de una nueva generación de narradores culturales, seguros de sí mismos y creativos.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias en Bruselas, Nghiem Pham Phuc Anh, coordinador de comunicaciones del festival, afirmó que los organizadores esperan presentar la cultura vietnamita a través de una "narración visual bella y significativa".



A través de las películas realizadas por jóvenes, los organizadores buscan crear una plataforma para que compartan perspectivas frescas y creativas sobre la cultura vietnamita con el público internacional, añadió.



Una característica notable del proyecto es la independencia demostrada por los jóvenes cineastas. Con la guía de sus profesores, los estudiantes se encargaron de la filmación, exploraron nuevas tecnologías de forma independiente y utilizaron inteligencia artificial (IA) para la edición y el subtitulaje. Cada corto fue producido íntegramente por los estudiantes.



Asistiendo a la proyección, Nguyen Ba Sang, consejero de asuntos comunitarios de la Embajada de Vietnam en Bélgica, afirmó que los cortometrajes sirven como un puente eficaz para acercar la cultura, la gente y la vida cotidiana de Vietnam al público internacional y a la diáspora vietnamita, y elogió a los jóvenes cineastas por su contribución a la promoción de la cultura nacional.



El festival forma parte de La Vivacité du Vietnam 2026 (Vietnam Vibrante 2026), una iniciativa cultural a gran escala en toda Europa, liderada por más de 50 jóvenes vietnamitas y connacionales residentes en el extranjero, en colaboración con organizaciones culturales y socios internacionales./.

VNA