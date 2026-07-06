Provincia de Lam Dong aprueba más de 225 millones de USD para dos proyectos de energía solar

Lam Dong, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia vietnamita de Lam Dong aprobó las políticas de inversión para dos proyectos de energía solar con un capital global superior a 225 millones de dólares, los cuales inyectarán 280 megavatios (MW) de potencia y más de 540 millones de kilovatios-hora (kWh) de electricidad limpia al año al sistema nacional.



El dictamen gubernamental se considera un paso clave en la implementación de la Planificación Energética VIII para diversificar la matriz energética y respaldar la meta regional de alcanzar un crecimiento económico de doble dígito.



De acuerdo con las decisiones 3291 y 3292/QD-UBND firmadas el 3 de julio por el gobierno provincial, las obras autorizadas corresponden a la Planta de Energía Solar Flotante en el embalse de la central hidroeléctrica Dong Nai 2 y la Planta de Energía Solar Ea Po 1.



La primera instalación, adjudicada a la empresa de hidroelectricidad Trung Nam, requerirá un financiamiento de más de 195 millones de dólares para el montaje de una capacidad de diseño de 240 MW y una generación estimada de 464,19 millones de kWh anuales. La infraestructura se desplegará sobre unas 354,8 hectáreas del espejo de agua del embalse, optimizando el espacio hídrico existente y aprovechando la red de transmisión de enería de la hidroeléctrica sin afectar los suelos agrícolas.



Por su parte, el segundo proyecto denominado Planta de Energía Solar Ea Po 1 contará con una inversión cercana a los 31 millones de dólares en la comuna de Dak Wil, con una capacidad nominal de 40 MW. La particularidad técnica de esta obra radica en la integración de un Sistema de Almacenamiento de Energía por Baterías (BESS) con una potencia de cuatro MW y una capacidad de ocho megavatios-hora (MWh), lo que contribuirá a la regulación del flujo, la mitigación de sobrecargas locales y la optimización operativa de la fuente renovable. La planta prevé suministrar cerca de 76,5 millones de kWh desde su primer año de operaciones.



El director del Departamento de Industria y Comercio de Lam Dong, Nguyen Ba Ut, enfatizó que ambos proyectos se alinean con la Planificación Energética VIII revisada y expanden los horizontes industriales de la provincia, al tiempo que genera un efecto multiplicador en diversos sectores como la construcción, la mecánica, los materiales, el transporte, los equipos eléctricos y los servicios técnicos.



Asimismo, las autoridades locales aceleran los trámites para modernizar la red de transmisión regional mediante la construcción de líneas de 500 kV y subestaciones de 220 kV y 110 kV para asegurar el despacho total de la carga eléctrica.



Con una proyección de desarrollo de cerca de 15 mil MW de fuentes energéticas hacia 2035, Lam Dong avanza en su consolidación como un nodo estratégico de energía limpia para toda la región altiplana central./.

VNA