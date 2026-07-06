Equipos K92 y K93 cumplen misión de búsqueda y recuperación de restos de mártires en Camboya

An Giang, Vietnam, 6 jul (VNA) - El Comité Directivo 515 de la provincia de An Giang celebró hoy una ceremonia para recibir a los equipos K92 y K93, que concluyeron la XXV campaña (temporada seca 2025-2026) de búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos durante las guerras en Camboya.



Según el Mando Militar provincial, pese a las crecientes dificultades derivadas de los cambios del terreno, la desaparición de antiguos lugares de enterramiento y la escasez de información, ambos equipos cumplieron con éxito su misión gracias a la estrecha coordinación con las autoridades, las fuerzas armadas y la población camboyanas.



Durante la campaña, los equipos inspeccionaron 173 emplazamientos, removieron más de 130 mil metros cúbicos de tierra y recuperaron 170 restos, de los cuales 128 fueron localizados en Camboya y 42 en la provincia de An Giang. Asimismo, lograron identificar los restos del mártir Dang Van Dung (alias Dung) en la comuna de Ba Chuc.



Desde 2001, los equipos K92 y K93 han recuperado un total de seis mil 871 restos de mártires, incluidos cuatro mil 414 en Camboya, de los cuales 368 fueron identificados, y dos mil 457 en An Giang, con 214 identificaciones confirmadas.



Además de su labor principal, los integrantes de ambos equipos desarrollaron actividades humanitarias en Camboya, entre ellas consultas médicas y distribución gratuita de medicamentos a más de 800 personas, entrega de 100 obsequios valorados en más de cinco mil 700 dólares. Entregaron regalos a autoridades y fuerzas locales por un valor de cuatro mil 600 dólares, asistencia sanitaria a otras 495 personas, distribución de 200 kilogramos de raciones alimentarias y reparación de más de un kilómetro de caminos rurales, contribuyendo así a fortalecer la amistad y la cooperación entre Vietnam y Camboya.



El vicepresidente del Comité Popular provincial y jefe del Comité Directivo 515 de An Giang, Le Van Phuoc, reconoció y alabó los resultados alcanzados por los equipos K92 y K93. Al mismo tiempo, enfatizó que cada resto recuperado constituye un acto de profundo reconocimiento hacia quienes sacrificaron sus vidas por la independencia nacional y el cumplimiento de misiones internacionalistas.



En la ocasión, el Comité Directivo 515 entregó flores, obsequios y certificados de mérito a colectivos e individuos con destacados logros en las labores de búsqueda y recuperación de restos de mártires durante la XXV campaña./.

VNA