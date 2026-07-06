Sociedad

Equipos K92 y K93 cumplen misión de búsqueda y recuperación de restos de mártires en Camboya

Los equipos K92 y K93 recuperaron 170 restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas durante la campaña 2025-2026 en Camboya y An Giang.

El equipo de K92 realiza su trabajo de búsqueda y recuperación de restos de mártires vietnamitas en la provincia de Kam Pot, Camboya (Foto: VNA)
El equipo de K92 realiza su trabajo de búsqueda y recuperación de restos de mártires vietnamitas en la provincia de Kam Pot, Camboya (Foto: VNA)

An Giang, Vietnam, 6 jul (VNA) - El Comité Directivo 515 de la provincia de An Giang celebró hoy una ceremonia para recibir a los equipos K92 y K93, que concluyeron la XXV campaña (temporada seca 2025-2026) de búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos durante las guerras en Camboya.

Según el Mando Militar provincial, pese a las crecientes dificultades derivadas de los cambios del terreno, la desaparición de antiguos lugares de enterramiento y la escasez de información, ambos equipos cumplieron con éxito su misión gracias a la estrecha coordinación con las autoridades, las fuerzas armadas y la población camboyanas.

Durante la campaña, los equipos inspeccionaron 173 emplazamientos, removieron más de 130 mil metros cúbicos de tierra y recuperaron 170 restos, de los cuales 128 fueron localizados en Camboya y 42 en la provincia de An Giang. Asimismo, lograron identificar los restos del mártir Dang Van Dung (alias Dung) en la comuna de Ba Chuc.

Desde 2001, los equipos K92 y K93 han recuperado un total de seis mil 871 restos de mártires, incluidos cuatro mil 414 en Camboya, de los cuales 368 fueron identificados, y dos mil 457 en An Giang, con 214 identificaciones confirmadas.

Además de su labor principal, los integrantes de ambos equipos desarrollaron actividades humanitarias en Camboya, entre ellas consultas médicas y distribución gratuita de medicamentos a más de 800 personas, entrega de 100 obsequios valorados en más de cinco mil 700 dólares. Entregaron regalos a autoridades y fuerzas locales por un valor de cuatro mil 600 dólares, asistencia sanitaria a otras 495 personas, distribución de 200 kilogramos de raciones alimentarias y reparación de más de un kilómetro de caminos rurales, contribuyendo así a fortalecer la amistad y la cooperación entre Vietnam y Camboya.

El vicepresidente del Comité Popular provincial y jefe del Comité Directivo 515 de An Giang, Le Van Phuoc, reconoció y alabó los resultados alcanzados por los equipos K92 y K93. Al mismo tiempo, enfatizó que cada resto recuperado constituye un acto de profundo reconocimiento hacia quienes sacrificaron sus vidas por la independencia nacional y el cumplimiento de misiones internacionalistas.

En la ocasión, el Comité Directivo 515 entregó flores, obsequios y certificados de mérito a colectivos e individuos con destacados logros en las labores de búsqueda y recuperación de restos de mártires durante la XXV campaña./.

VNA
#500 ngày đêm #Liệt sĩ #An Giang #restos de soldados vietnamitas #Camboya
Seguir VietnamPlus

Campaña de 500 días y noches

Noticias relacionadas

Ver más

En la sesión de trabajo. (Foto: VNA)

Fortalecen la especial amistad entre Vietnam y Cuba

El cónsul general de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh, Mauricio Alejandro Martínez Duque, al frente de una delegación, realizó una visita de trabajo al Hospital de Amistad Vietnam-Cuba en Dong Hoi, en la provincia de Quang Tri.

Salineros de Ha Tinh preservan oficio tradicional bajo intenso calor del verano

Salineros de Ha Tinh preservan oficio tradicional bajo intenso calor del verano

Bajo el intenso calor del verano, los salineros de los campos de sal de Chau Ha, en la comuna de Mai Phu, provincia de Ha Tinh, trabajan sin descanso desde primeras horas de la mañana hasta el atardecer para obtener sal blanca de gran pureza. La producción de sal requiere precisión en cada etapa del proceso, pero también supone una labor ardua, marcada por las altas temperaturas, los bajos ingresos y el desafío de preservar un oficio tradicional que poco a poco va desapareciendo.