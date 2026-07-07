Viajes en autobús crecen más del 30% tras entrada en vigor de gratuidad en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El número de pasajeros del sistema de autobuses de Ciudad Ho Chi Minh aumentó más de un 30% interanual en los últimos cinco días, impulsado por la entrada en vigor de la política de gratuidad del servicio en 134 rutas.



El Centro de Gestión del Transporte Público de la ciudad informó que, desde el 1 de julio hasta la fecha, las rutas de autobús subvencionadas han transportado a más de 1,32 millones de pasajeros.



Durante una reciente reunión del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, el director del Departamento municipal de Construcción, Tran Quang Lam, afirmó que la implementación de esta política ha recibido un amplio respaldo y una respuesta positiva por parte de la población.



No obstante, señaló que, si bien los resultados constituyen una señal alentadora para el transporte público urbano, la solución de fondo pasa por desarrollar un sistema de transporte de alta capacidad, con el metro como eje principal.



Para resolver la congestión del tráfico en una megaciudad, agregó, es necesario impulsar programas y proyectos de desarrollo de infraestructura, fortalecer el transporte público, limitar progresivamente la circulación de vehículos privados y aplicar un conjunto de soluciones integrales.



Por su parte, Truong Minh Huy Vu, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que la política de subsidios a las tarifas de autobús no solo contribuye a estabilizar los costos del transporte, sino que también fortalece el bienestar social.



Asimismo, subrayó que las políticas relacionadas con la salud, la educación, la vivienda de alquiler y los alojamientos para trabajadores permiten a las personas de ingresos medios y a la fuerza laboral establecerse y desarrollar su vida en la ciudad a largo plazo.



Hasta la fecha, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con 88 rutas de autobuses eléctricos, operadas por 1.404 vehículos, que representan más de la mitad de la flota en servicio.



Sumadas a otras 21 rutas que utilizan gas natural comprimido (GNC), la metrópolis dispone actualmente de 109 de sus 179 rutas de autobús impulsadas por energías limpias y respetuosas con el medio ambiente.



Según el plan previsto, para finales de 2026 el 100% de los autobuses interurbanos funcionarán con electricidad u otras fuentes de energía ecológicas.



Entre 2027 y 2028 continuará la sustitución de los autobuses de GNC por unidades eléctricas, con el objetivo de que, a comienzos de 2029, la totalidad de la flota de autobuses que opere en la ciudad sea eléctrica.



Paralelamente, el Centro de Gestión del Transporte Público seguirá revisando y ajustando la red de rutas, estudiará la apertura de nuevos servicios hacia las zonas de Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau (antiguas), reforzará las conexiones con el aeropuerto de Long Thanh y desarrollará nuevas rutas nocturnas.



Además, evaluará e implementará modelos de transporte bajo demanda para mejorar la conectividad entre las zonas residenciales y el metro, los autobuses urbanos y fluviales, las bicicletas públicas y otros medios de transporte público de pasajeros./.

VNA