Productos agrícolas vietnamitas consolidan su presencia en entorno digital

Hanoi (VNA) - En un contexto de creciente competencia global y mayores exigencias en materia de calidad, trazabilidad y transparencia, la transformación digital se consolida como un factor clave para impulsar la agricultura vietnamita, ampliar los mercados de consumo, fortalecer las marcas nacionales y elevar el valor agregado de los productos.



En la cooperativa Phu Chuyen, en Hanoi, los productores han incorporado transmisiones en vivo y plataformas de comercio electrónico para promocionar y vender sus productos. Según representantes de la entidad, la combinación del programa Cada Comuna, Un Producto (OCOP) con las herramientas digitales ha incrementado la competitividad y reducido la dependencia de los canales tradicionales de comercialización.



Esta tendencia también se extiende al delta del río Mekong, donde numerosas localidades aplican códigos de identificación para las zonas de cultivo y sistemas de trazabilidad mediante códigos QR. Estas herramientas permiten a los consumidores conocer el origen y el proceso de producción de cada artículo, además de facilitar el cumplimiento de los requisitos de los mercados internacionales.



Otro ejemplo es la cooperativa cafetera Bich Thao, en la provincia de Son La, que ha desarrollado un sitio web, incorporado sus productos a plataformas de comercio electrónico e implementado sistemas de trazabilidad electrónica y etiquetas antifalsificación. Gracias a ello, su café de especialidad ya llega a mercados exigentes como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.



Como parte de esta estrategia, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente presentó el 30 de junio de 2026 el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Agrícolas, basado en los estándares internacionales GS1. La plataforma integra actualmente información de más de 18 mil 500 productos pertenecientes a 181 categorías de 170 empresas y ya permitió la exportación a China de seis contenedores de durián mediante trazabilidad electrónica. En el primer semestre de 2026, las exportaciones vietnamitas de productos agroforestales y pesqueros alcanzaron cerca de 36 mil millones de dólares, un 6% más que en igual período del año anterior.



La digitalización no solo amplía las oportunidades de comercialización, sino que también transforma la forma de producir. Según la profesora y doctora Nguyen Thi Lan, directora de la Academia de Agricultura de Vietnam, incorporar los productos agrícolas al entorno digital significa "digitalizar la confianza", al ofrecer información transparente sobre el origen y la calidad de los productos y fortalecer así la identidad de las marcas vietnamitas.



Paralelamente, el desarrollo de un empresariado agrícola constituye otro de los pilares de esta estrategia. El IX Congreso de la Asociación de Agricultores de Vietnam (2026-2031) fijó la meta de impulsar la creación de al menos cinco mil empresas agrícolas.



El presidente de la Asociación, Luong Quoc Doan, señaló que, aunque Vietnam cuenta con unos 3,4 millones de hogares dedicados a la producción agrícola eficiente, es necesario fortalecer las capacidades de gestión, administración, análisis de mercado y dominio de las tecnologías digitales para convertir a los productores en empresarios.



En ese sentido, el Gobierno prevé capacitar cada año a unos 50 mil agricultores destacados en gestión empresarial, economía digital, transformación digital, desarrollo de marcas y gestión de cadenas de suministro.



Paralelamente, la Asociación de Agricultores continúa promoviendo el uso de teléfonos inteligentes para acceder a información técnica, consultar precios y comercializar productos. Desde finales de 2023, la aplicación Nong dan (Agricultor) ha superado los 4,3 millones de usuarios, contribuyendo a consolidar la transformación digital como una práctica habitual en la agricultura vietnamita./.

VNA