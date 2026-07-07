Fruta vietnamita afianza su presencia en el mercado chino

Beijing (VNA) - La fruta vietnamita continúa fortaleciendo su presencia en China, impulsada por el creciente consumo, la mejora de la logística transfronteriza y las políticas de facilitación comercial que favorecen el crecimiento de las exportaciones, según informaron medios de comunicación chinos.



El diario Economic Daily destacó que las frutas importadas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), entre ellas el durián, el mangostán y, especialmente, el lichi vietnamita, gozan de una creciente popularidad en los mercados mayoristas y fruterías de Nanning, capital de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, durante la temporada de verano. Actualmente, el durián Monthong se comercializa entre 20 y 25 RMB (unos tres a 3,7 dólares) por 500 gramos, mientras que el mangostán alcanza precios de entre 13 y 16 RMB por 500 gramos.



Gracias a su posición geográfica estratégica, al limitar con Vietnam y otros países de la ASEAN, Guangxi se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada de frutas tropicales al mercado chino.



Datos oficiales citados por el periódico indican que uno de cada dos durianes importados vendidos en China ingresa al país a través de los puntos de control fronterizo de Guangxi. Los medios chinos también han destacado el lichi vietnamita como una de las frutas de temporada más apreciadas por los consumidores chinos. Junto con el durián, la pitahaya, el plátano y otros productos tropicales, la fruta vietnamita contribuye a diversificar la oferta del mercado chino, con una población de alrededor de mil 400 millones de habitantes.



Según Zhu Yanling, subdirectora general del Departamento de Comercio de Guangxi, las importaciones de frutas de la ASEAN a través de la región superaron los 40 mil millones de RMB (aproximadamente cinco mil 900 millones de dólares) en 2025, un 20% más que el año anterior, y representaron más de un tercio del valor total de las importaciones chinas de frutas procedentes de la ASEAN. En los primeros cinco meses de 2026, Guangxi importó 1,25 millones de toneladas de frutas de la ASEAN, lo que supone un aumento del 13,5% interanual.



Los medios chinos señalaron que la modernización del Área de Libre Comercio China-ASEAN (ACFTA) a su versión 3.0, junto con la aplicación de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), está favoreciendo el intercambio agrícola entre China y la ASEAN, con Vietnam adquiriendo un papel cada vez más relevante como proveedor.



Para responder al creciente volumen comercial, Guangxi ha ampliado la infraestructura de sus principales puntos de entrada, como el puesto fronterizo de Youyi Guan, el puerto de Qinzhou y el aeropuerto internacional de Nanning Wuxu. Además, la región ha habilitado 12 puntos de control para la importación de frutas mediante transporte terrestre, marítimo, ferroviario y aéreo. La Aduana de Nanning también ha puesto en marcha un “carril verde” específico y sistemas inteligentes de control fitosanitario para las frutas importadas, reduciendo alrededor de un 40% los tiempos de despacho aduanero.



Asimismo, la región ha reforzado su red logística de cadena de frío mediante el uso de transporte refrigerado, contenedores con control de temperatura e instalaciones avanzadas de almacenamiento frigorífico. Estas medidas permiten acortar los tiempos de traslado, reducir las pérdidas por deterioro y preservar mejor la calidad de las frutas.



Según los medios chinos, la mejora continua de la logística, la eficiencia de los procedimientos aduaneros y las actividades de promoción comercial permitirá previsiblemente que la fruta vietnamita amplíe aún más su presencia en China, dando un nuevo impulso al comercio agrícola entre ambos países vecinos./.

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