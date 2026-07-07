Inauguran en Vietnam foro de la ASEAN sobre seguridad laboral

Da Nang, Vietnam (VNA) - El XIII Foro ASEAN-OSHNET (AOC-13) se inauguró oficialmente hoy en la ciudad central de Da Nang bajo el lema “Fortalecimiento de la transformación digital en la gestión de la seguridad y salud ocupacional en la ASEAN hacia la Visión de la ASEAN 2045”.



El evento marca la asunción por parte de Vietnam de la presidencia de la Red de Seguridad y Salud Ocupacional de la ASEAN (ASEAN-OSHNET) para el mandato 2026-2027, e inicia una serie de actividades regionales que se prolongarán hasta el 9 de julio bajo la organización del Ministerio del Interior.



Al foro asisten unos 120 delegados procedentes de los 11 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Secretaría de la ASEAN, China, Japón y otros entes multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación Internacional de la Inspección de Trabajo (IALI), junto con representantes de grandes empresas de la región y de Vietnam.



Al intervenir en la apertura, el viceministro del Interior de Vietnam, Cao Huy, enfatizó que la ASEAN cuenta actualmente con más de 350 millones de trabajadores y constituye uno de los centros de producción, servicios e innovación más dinámicos del mundo.



Sin embargo, el funcionario advirtió que el rápido crecimiento de la región coexiste con desafíos notables en materia de seguridad y salud ocupacional, tales como las elevadas tasas de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como la cobertura limitada del seguro de accidentes para el sector informal y los trabajadores de plataformas digitales.



Respecto al contexto de la transformación digital global, el viceministro señaló que este proceso plantea nuevos retos relacionados con la protección de datos personales, la ética en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), la garantía de los derechos de los trabajadores de plataformas y la reducción de la brecha digital entre naciones y grupos laborales.



Para Vietnam, la transformación digital es una estrategia de máxima prioridad, por lo que el país impulsa la construcción de la Base de datos nacional sobre seguridad y salud ocupacional, el Portal en línea para el reporte de accidentes laborales, y estudia la modificación de la ley sectorial y el perfeccionamiento del Fondo de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el fin de ampliar su cobertura y aumentar los gastos de prevención.



Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Da Nang, Tran Anh Tuan, expresó el honor de la urbe de acoger a las delegaciones internacionales y destacó que Da Nang, como centro económico, turístico y de servicios clave de la región central, es una de las tres urbes vietnamitas que participan en la Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN desde su fundación.



El dirigente municipal subrayó que Da Nang determina la seguridad y salud ocupacional como un factor crucial para el desarrollo sostenible, bajo la premisa de que una ciudad inteligente debe ser ante todo una ciudad segura.



El XIII Foro ASEAN-OSHNET centra sus debates en cuatro orientaciones principales: la construcción de un marco político común de la ASEAN sobre la aplicación de la transformación digital en la seguridad y salud ocupacional vinculado a los estándares internacionales de ética de la IA y protección de datos; el fomento del intercambio de buenas prácticas, especialmente en el uso de macrodatos (Big Data), IA y plataformas digitales tripartitas; la garantía de una transformación digital inclusiva que no deje atrás a los trabajadores informales, de plataformas y a las pequeñas y medianas empresas; y la elaboración de recomendaciones específicas para la Conferencia de Ministros de Trabajo de la ASEAN para concretar los compromisos del Plan de Acción de ASEAN-OSHNET en el período 2026-2030.



La agenda del foro se estructura en cuatro sesiones plenarias que abordan el marco político y las estrategias de gobernanza regional, las prácticas nacionales de transformación digital por sectores, el diálogo empresarial sobre buenas prácticas, y la sesión de clausura para la aprobación de las recomendaciones conjuntas.



El año 2026 representa un hito especial para Vietnam en el marco de la red regional, al ser la tercera ocasión que el país organiza este foro, tras haber sido sede en 2006 y 2016. Inmediatamente después de la clausura de esta edición, se celebrará en la misma ciudad de Da Nang la XXVII Conferencia de la Junta de Coordinación de ASEAN-OSHNET durante los días 8 y 9 de julio./.

VNA