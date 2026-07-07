Presidente del Parlamento de Vietnam recibe a fiscal general de Malasia

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en esta capital al fiscal general de Malasia, Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar, quien se encuentra en una visita de trabajo en el país indochino.



El líder parlamentario dio la bienvenida a la delegación malasia en el contexto del excelente desarrollo de la Asociación Estratégica Integral bilateral, caracterizada por una creciente confianza mutua y una alta eficiencia en la cooperación.



Tras felicitar a Malasia por la culminación exitosa de su presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2025, el titular del Legislativo recordó su visita oficial a esa nación en septiembre de 2025 con motivo de la XLVI Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-46).



Asimismo, expresó su convicción de que Malasia implementará con éxito sus políticas económicas enfocadas en el desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo, promoviendo la economía verde para convertirse en una de las principales economías de Asia y un país de altos ingresos.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, recibe a fiscal general de Malasia, Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar. (Foto: VNA)

Al ratificar la política exterior consistente de Vietnam de conceder importancia y desear implementar con eficacia la Asociación Estratégica Integral con Malasia, destacó que los lazos políticos entre ambas naciones gozan de una estrecha proximidad mediante el intercambio regular de visitas de alto nivel en los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional.



En el ámbito económico, los nexos comerciales constituyen un punto brillante, con un intercambio bilateral que alcanzó los 16,3 mil millones de dólares en 2025, mientras que en los primeros cinco meses de 2026 registró 8,8 mil millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 40%.



Malasia se posiciona en la actualidad como el tercer mayor inversor dentro de la ASEAN y ocupa el décimo lugar entre los 154 países y territorios que invierten en Vietnam, con 804 proyectos activos y un capital registrado de 14,8 mil millones de dólares.



Thanh Man informó al visitante que Vietnam impulsa con firmeza la construcción y el perfeccionamiento de sus instituciones institucionales, la eficiencia en la ejecución de las leyes y la reforma judicial, un proceso en el cual los órganos judiciales, incluida la Fiscalía Popular Suprema, desempeñan un rol vital para garantizar el Estado de derecho y proteger los intereses públicos, estatales y ciudadanos.



Al valorar altamente la cooperación entre la Fiscalía Popular Suprema vietnamita y la Oficina del Fiscal General de Malasia, instó a ambas partes a potenciar el intercambio de delegaciones y ejecutar con eficacia los mecanismos bilaterales.



En este sentido, solicitó el respaldo de la institución jurídica malasia para viabilizar el Programa de Acción de la Asociación Estratégica Integral (2026-2030), la promoción de la industria Halal y el Programa de Cooperación Legal (2027-2028).



De igual manera, propuso mantener los foros para socializar experiencias profesionales, estrechar la coordinación en el seno de la ASEAN y apoyar la construcción de un Código de Conducta en el Mar del Este (COC) sustancial, vinculante y conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Por su parte, Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar afirmó que Malasia valora profundamente la amistad histórica entre ambas naciones y la sólida interconexión regional que comparten como miembros de la ASEAN en pos de la paz y la estabilidad.



Tras explicar las funciones de su despacho en la asesoría parlamentaria, la redacción de leyes y la observancia constitucional, el funcionario malasio enalteció el papel de la Asamblea Nacional de Vietnam en el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernanza pública, reiterando el compromiso de su país de acompañar y apoyar a Vietnam en las agendas jurídicas y judiciales de interés mutuo./.