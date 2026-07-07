Vietnam participa por primera vez en la mayor exposición industrial de Rusia

Ekaterimburgo, Rusia (VNA) - Una delegación de la provincia vietnamita de Quang Ninh, encabezada por Nguyen Chi Thanh, miembro del Buró Ejecutivo del Comité provincial del Partido y vicepresidente permanente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam en la localidad, participa por primera vez en la XVI Exposición Internacional de Industria INNOPROM, que se celebra en la ciudad rusa de Ekaterimburgo.



En la mayor feria industrial de Rusia de 2026, el pabellón de Quang Ninh ha despertado el interés de numerosos visitantes gracias a la promoción de sus atractivos turísticos y de los sectores con potencial de cooperación, pese a tratarse de un evento centrado en la industria.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias, Nguyen Chi Thanh expresó su impresión por la magnitud de la exposición. Destacó que la participación y las intervenciones de los primeros ministros de Rusia, Belarús y otros países reafirman la importancia de INNOPROM como uno de los principales encuentros de la industria rusa.

Visitantes en el pabellón de Quang Ninh (Foto: VNA)



Según el dirigente, la exposición representa una valiosa oportunidad para que inversionistas y empresas establezcan contactos, conozcan nuevos productos y descubran aplicaciones tecnológicas. Agregó que, además de promover el comercio, Quang Ninh busca aprovechar el evento para atraer inversiones destinadas al desarrollo del turismo.



Como uno de los principales destinos turísticos de Vietnam, Quang Ninh sostuvo reuniones con autoridades y representantes de la Asociación de Turismo de los Urales para promover la llegada de visitantes rusos, especialmente de esa próspera región, a la provincia vietnamita.



Nguyen Chi Thanh señaló que, a partir de los contactos establecidos con potenciales socios durante la exposición, la provincia definirá nuevas orientaciones para fortalecer la cooperación con empresas, inversionistas y localidades, con el propósito de aprovechar mejor sus ventajas competitivas.



Añadió que Quang Ninh aspira a convertirse, de acuerdo con las directrices del Buró Político y del Secretariado del Partido, en una de las provincias líderes del país, con especial énfasis en la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo económico hasta 2050.



El pabellón de Quang Ninh también despertó un notable interés entre los visitantes más jóvenes, quienes inicialmente se acercaron atraídos por la oferta de turismo de alta gama y, tras conocer mejor la provincia, identificaron oportunidades de cooperación en otros sectores.



Por su parte, Dmitry Kuzmin, subdirector comercial de la empresa CFREX, fabricante de hidroalas que ya coopera con varios socios vietnamitas en el sur del país, afirmó que las imágenes de los cruceros en la bahía de Ha Long le permitieron apreciar el potencial de Quang Ninh para ampliar las operaciones de la compañía en el norte de Vietnam. Asimismo, destacó que la experiencia de colaboración con socios vietnamitas ha sido muy positiva y expresó su confianza en las perspectivas de cooperación futura.



Ese mismo día, la delegación también sostuvo un encuentro con la Asociación de Turismo de los Urales. Entre los principales temas abordados figuró la posibilidad de abrir una ruta aérea directa entre ambas regiones, con el objetivo de impulsar el flujo de visitantes entre los Urales, situados entre Europa y Asia, y Quang Ninh, una de las provincias vietnamitas con mayores perspectivas de desarrollo./.