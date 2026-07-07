Isla de Phu Quoc refuerza su atractivo turístico mundial de cara al APEC 2027

An Giang, Vietnam (VNA) - La Zona Especial de Phu Quoc, en la provincia sureña vietnamita de An Giang, registró un crecimiento récord tanto en el número de visitantes internacionales como en los ingresos turísticos durante el primer semestre de 2026, consolidando su aspiración de convertirse en un destino turístico de referencia mundial mientras se prepara para albergar la Semana de Líderes del APEC 2027 (APEC 2027).

La llamada Isla de la Perla recibió más de 5,7 millones de visitantes en los primeros seis meses del año, un aumento del 30,2% con respecto al mismo período del año anterior. Las llegadas de turistas internacionales superaron los 1,3 millones, lo que representa un incremento interanual del 50,3% y equivale al 65,7% de la meta anual. Los ingresos por turismo totalizaron casi 1,2 mil millones de dólares, un 46% más que el año anterior, representando más del 80% de los ingresos turísticos totales de la provincia de An Giang.

Estos sólidos resultados ponen de relieve el papel del turismo como principal motor económico de la isla y refuerzan la ambición de Phu Quoc de consolidarse como un destino turístico de primer nivel a escala mundial en el período previo al APEC 2027.

Con el objetivo de mejorar su imagen turística y la experiencia de los visitantes, la zona especial ha puesto en marcha la campaña "Cada habitante de Phu Quoc es un embajador del turismo" y ha creado un equipo de respuesta rápida para proteger y asistir a los turistas. Asimismo, ha intensificado la restauración de sitios históricos y culturales, acelerado la transición ecológica y digital, y promovido un modelo de turismo sostenible con vistas a la celebración de grandes eventos internacionales, especialmente el APEC 2027.

El presidente del Comité Popular de la Zona Económica Especial de Phu Quoc, Tran Minh Khoa, afirmó que estas iniciativas reflejan la firme determinación de la isla de elevar la calidad de su industria turística. El equipo de respuesta rápida, junto con un código de conducta para el sector turístico, contribuirá a prevenir los cobros abusivos y otras prácticas que puedan perjudicar la reputación del destino, al tiempo que fomentará una cultura turística acogedora, cívica y de calidad.

Añadió que la transición ecológica y digital permitirá atraer a visitantes de alto nivel, al tiempo que fortalecerá la infraestructura y la capacidad organizativa necesarias para la celebración de grandes acontecimientos internacionales.

Con el objetivo de recibir más de nueve millones de visitantes en 2026, entre ellos al menos dos millones de turistas internacionales, Phu Quoc planea diversificar su oferta turística y seguir mejorando la calidad de los servicios. Asimismo, invertirá en la formación de recursos humanos de alta calidad, especialmente en la enseñanza de idiomas extranjeros, y reforzará la gestión de la seguridad en las operaciones de lanchas rápidas, yates y demás actividades de turismo marítimo en los alrededores de la isla.

Como parte de los preparativos para el APEC 2027, además del desarrollo de infraestructuras contemplado en el plan asignado por el Primer Ministro, la provincia de An Giang ha puesto en marcha 21 proyectos en la zona especial, con una inversión estimada de 137,1 billones de dongs. Paralelamente, trabaja con los organismos competentes para mejorar las competencias lingüísticas y las habilidades de atención de alta gama del personal turístico, implantar un sistema de certificación de "etiqueta verde" para los establecimientos de alojamiento y ampliar la oferta de productos de ecoturismo, con el propósito de consolidar una isla verde, profesional y acogedora para los visitantes durante el APEC 2027.

Sobre la base de los excelentes resultados obtenidos en el primer semestre, Phu Quoc aspira a mantener el crecimiento durante el resto de 2026, superar los objetivos anuales y consolidar aún más su posición como uno de los principales destinos turísticos y vacacionales del mundo./.

​