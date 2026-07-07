Turismo

Khanh Hoa busca convertir turismo nocturno en un nuevo motor de crecimiento

La provincia centrovietnamita de Khanh Hoa impulsa el turismo nocturno con nuevas estrategias para atraer visitantes, ampliar experiencias y fortalecer su economía turística.

Isla Hon Tre, Khanh Hoa, resplandece con fuegos artificiales durante la gran festividad nacional. (Foto: VNA)
Isla Hon Tre, Khanh Hoa, resplandece con fuegos artificiales durante la gran festividad nacional. (Foto: VNA)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La provincia de Khanh Hoa, uno de los principales destinos turísticos de Vietnam, está impulsando nuevas estrategias para desarrollar el turismo nocturno y aprovechar mejor el potencial económico de las actividades que se realizan después del día.

Expertos del sector consideran que la provincia necesita fortalecer la cooperación entre las áreas de turismo, cultura, comercio y transporte para crear una economía nocturna más organizada, atractiva y competitiva. Aunque Khanh Hoa recibe cada vez más visitantes, especialmente internacionales, sus productos turísticos nocturnos todavía se encuentran dispersos y carecen de una planificación a largo plazo.

Con sus playas, islas, paisajes naturales y una rica identidad cultural, Khanh Hoa cuenta con numerosas ventajas para ampliar su oferta turística. Además, tras su integración con la vecina provincia de Ninh Thuan, la localidad dispone ahora de más recursos para combinar turismo costero, naturaleza, patrimonio y gastronomía.

El gobierno provincial ha elaborado un programa de desarrollo de la economía nocturna con el objetivo de diversificar las experiencias de los visitantes, prolongar su estancia y aumentar el gasto turístico. Entre las actividades actuales destacan los espacios de entretenimiento en la isla Hon Tre, los clubes de playa, las calles peatonales de Nha Trang y Phan Rang, así como restaurantes y establecimientos comerciales abiertos durante toda la noche.

La provincia también ha desarrollado diversos espectáculos culturales y de entretenimiento, entre ellos programas teatrales, actuaciones callejeras y experiencias nocturnas relacionadas con la historia y la artesanía local. Los cruceros nocturnos por la bahía de Nha Trang, que combinan turismo, música y gastronomía, se han convertido igualmente en una opción popular para los visitantes.

Khanh Hoa posee importantes recursos turísticos, incluidos sitios reconocidos por la UNESCO, patrimonios nacionales y famosas bahías como Van Phong, Nha Trang, Cam Ranh y Vinh Hy. Estos valores representan una base favorable para crear productos turísticos de mayor calidad y reforzar la posición de la provincia como un destino destacado de Vietnam y del Sudeste Asiático.

Los resultados recientes muestran el fuerte crecimiento del sector. En los primeros seis meses de 2026, Khanh Hoa recibió alrededor de 9,2 millones de visitantes, un aumento del 52,93% respecto al mismo periodo del año anterior. Las llegadas internacionales superaron los 3,8 millones, mientras que los ingresos turísticos alcanzaron aproximadamente mil 300 millones de dólares.

Bui Minh Thang, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Khanh Hoa, señaló que los visitantes rusos continúan siendo uno de los mercados internacionales más importantes, representando cerca del 80% de las llegadas del exterior. Su larga estancia, junto con el clima favorable, la gastronomía, los precios competitivos y la hospitalidad local, mantienen el atractivo de la provincia.

Por su parte, Thai Thi Le Hang, directora del Departamento Provincial de Cultura, Deportes y Turismo, afirmó que impulsar el turismo nocturno resulta fundamental para diversificar los productos turísticos, aumentar la competitividad, prolongar la estancia de los visitantes y elevar su nivel de gasto.

Asimismo, destacó que este sector contribuye de manera importante a la implementación de la Resolución N.º 09-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de Khanh Hoa y la Resolución N.º 01-NQ/TW del Comité Provincial del Partido Comunista, orientada a alcanzar un crecimiento de dos dígitos durante el periodo 2025-2030.

El turismo y los servicios han sido identificados como uno de los cuatro pilares principales del crecimiento provincial, con el turismo como un sector económico estratégico.

Pese a los resultados positivos, Thai Thi Le Hang reconoció que todavía existen importantes obstáculos. Las actividades turísticas nocturnas continúan siendo de pequeña escala y carecen de proyectos integrales de gran dimensión debido a la ausencia de una planificación coordinada.

La cooperación entre los sectores de turismo, cultura, comercio y transporte sigue siendo limitada, mientras que la falta de trabajadores cualificados, los escasos incentivos para atraer inversiones y una promoción insuficiente han dificultado la creación de marcas turísticas distintivas para los destinos locales, añadió.

Tran Quang Minh, director de la empresa de Servicios de Turismo de Nha Trang, señaló que la mayoría de los productos turísticos actuales han sido desarrollados de manera independiente por las empresas del sector. Aunque la seguridad está bien garantizada, la falta de una estrategia común de desarrollo ha limitado la cooperación y reducido el valor añadido global generado por la actividad turística.

Los expertos recomiendan que Khanh Hoa acelere la planificación de áreas específicas para el turismo nocturno, establezca normas de gestión más claras, cree productos turísticos emblemáticos, fomente la inversión privada en espectáculos culturales, festivales de luces, calles gastronómicas internacionales y espacios culturales tradicionales.

También sugieren ampliar los recorridos nocturnos que combinen gastronomía, entretenimiento y actividades culturales, impulsar aplicaciones de turismo inteligente mediante tecnologías digitales y realidad virtual, y reforzar la promoción turística y las alianzas estratégicas para liberar plenamente el potencial de la economía nocturna provincial./.

VNA
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