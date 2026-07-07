Ciudad Ho Chi Minh consolida su posición como uno de los principales destinos para turistas internacionales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh consolidó durante el primer semestre de 2026 su posición como uno de los principales destinos para los turistas internacionales en Vietnam, gracias al fuerte repunte del mercado extranjero, que impulsó un aumento del 10% en los ingresos por servicios de agencias de viajes, hasta superar los 727,5 millones de dólares (USD).



Solo en junio, los ingresos por servicios turísticos alcanzaron unos 157,7 millones de USD, lo que representa un incremento del 29,4% respecto al mes anterior y del 29,1% en comparación con el mismo mes de 2025.



Por otra parte, los ingresos por alojamiento y restauración ascendieron a 818,7 millones de USD en junio, con un crecimiento del 8,8% frente a mayo y del 21,6% interanual. En el acumulado del primer semestre, este segmento generó alrededor de 4,54 mil millones de USD, un 14,3% más que un año antes. Asimismo, el transporte de pasajeros movilizó 283,68 millones de viajeros, un aumento interanual del 8,3%.



De acuerdo con el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, el sólido desempeño del sector responde a la recuperación del turismo internacional y al mayor nivel de gasto de los visitantes. En los primeros seis meses del año, la llegada de turistas extranjeros aumentó cerca del 50%, mientras que los ingresos procedentes de este mercado crecieron más del 60%, resultado de las campañas de promoción y de la diversificación de la oferta turística. La metrópolis mantiene así su papel como uno de los principales polos turísticos de Vietnam, especialmente en el segmento internacional.



El subdirector general del grupo Saigontourist, Vo Anh Tai, señaló que la demanda de experiencias culturales y artísticas entre los turistas extranjeros continúa creciendo de forma sostenida, lo que representa una oportunidad para desarrollar la economía nocturna de la urbe. Este tipo de productos no solo contribuye a prolongar la estancia de los visitantes, sino que también impulsa el gasto en alojamiento, gastronomía, compras y entretenimiento.



El directivo añadió que la ampliación del espacio cultural y patrimonial de Ciudad Ho Chi Minh, tras la expansión de sus límites administrativos, permitirá ofrecer una experiencia turística más integral y dejar una impresión más profunda y duradera en los visitantes.

Visitantes extranjeros visitan el Palacio de la Reunificación, en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA



Datos recientes de la plataforma digital Agoda muestran que, durante los primeros cinco meses de 2026, las búsquedas de alojamientos en Vietnam realizadas por turistas chinos aumentaron un 164% en comparación con el mismo período del año anterior, situando a China como el mercado emisor con mayor crecimiento. Indonesia, Filipinas, Tailandia y Polonia completan la lista de los cinco mercados internacionales con mayor incremento en la demanda de alojamientos.



Las cifras de Agoda reflejan el creciente atractivo de Vietnam y de Ciudad Ho Chi Minh para los viajeros internacionales, gracias a la combinación de una infraestructura urbana moderna, una variada oferta cultural y un amplio patrimonio natural que abarca desde montañas hasta zonas costeras. Los recorridos gastronómicos, las rutas patrimoniales, las compras en las principales ciudades y las vacaciones de playa continúan siendo algunos de los principales atractivos para los turistas, especialmente los procedentes del Sudeste Asiático.



Por su parte, el subdirector del Departamento municipal de Turismo, Le Truong Hien Hoa, afirmó que, tras cumplirse un año de la reorganización administrativa, la mayor urbe vietnamita no solo ha ampliado su dimensión territorial, sino que también avanza en la construcción de un nuevo modelo de destino turístico que integra espacios urbanos, zonas costeras, naturaleza y turismo de descanso.



Explicó que, si anteriormente la ciudad era conocida principalmente por sus circuitos urbanos, el turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), las compras y la gastronomía, ahora su oferta se ha ampliado con playas, áreas ecológicas, aldeas artesanales y espacios de carácter industrial, cultural, histórico y espiritual.



Según el funcionario, la incorporación de nuevos recursos turísticos y una mayor articulación entre los distintos activos del sector crean las condiciones para que el turismo de Ciudad Ho Chi Minh evolucione desde un modelo basado en destinos aislados hacia un sistema integrado de múltiples valores, reforzando su competitividad en los próximos años./.