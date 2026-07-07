Vietnam busca convertir la ciencia nuclear en un motor clave para el desarrollo nacional

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Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Ho Quoc Dung instó hoy al Instituto de Energía Atómica de Vietnam a fortalecer el desarrollo y la aplicación de la energía atómica, con el objetivo de convertir la ciencia nuclear en uno de los principales motores del desarrollo nacional.



Durante la ceremonia conmemorativa por el 50.º aniversario de la institución, organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el subjefe de Gobierno exhortó a perfeccionar la estructura organizativa del Instituto y concentrar los recursos necesarios para ejecutar el proyecto del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología Nuclear.



Destacó que la creación del Instituto, poco después de la reunificación del país, reflejó la visión estratégica del Partido y del Estado. Tras cinco décadas de desarrollo, afirmó, varias generaciones de científicos han consolidado a la entidad como el principal centro nacional de investigación nuclear, con importantes aportes al desarrollo socioeconómico y un sólido prestigio internacional.



El viceprimer ministro recordó como un hito el restablecimiento del reactor nuclear de Da Lat en 1984, cuando científicos vietnamitas y especialistas soviéticos restauraron, ampliaron su capacidad y lo pusieron nuevamente en funcionamiento, sentando las bases para el desarrollo de la energía atómica en Vietnam.



Desde entonces, el Instituto ha construido una red de centros de investigación especializados y ha logrado avances significativos en ciencia y tecnología nuclear, así como en tecnologías de radiación.



Las aplicaciones desarrolladas por la institución han generado beneficios concretos en diversos sectores.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung y el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, congratulan a destacados científicos del campo de la energía atómica de Vietnam. Foto: VNA





En el ámbito de la salud, el Instituto domina la producción de isótopos y radiofármacos destinados a la medicina nuclear. En la agricultura, ha aplicado técnicas de irradiación para desarrollar nuevas variedades de cultivos de alto valor económico. En la industria, las tecnologías de ensayos no destructivos, los trazadores radiactivos, la esterilización de materiales médicos y la irradiación de alimentos para la exportación han demostrado resultados efectivos.



Además, la entidad ha establecido y opera la Red Nacional de Monitoreo y Alerta Radiológica Ambiental, contribuyendo a fortalecer la seguridad radiológica y la capacidad de respuesta ante emergencias nucleares.



En línea con las orientaciones del Gobierno, el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, afirmó que su cartera, en coordinación con el Instituto, elaborará planes de acción concretos para impulsar una nueva etapa de desarrollo sólido y sostenible del sector de la energía atómica.



Por su parte, el director del Instituto, Tran Chi Thanh, señaló que la institución aspira a consolidarse como la organización estratégica nacional en ciencia y tecnología nuclear.



Entre sus objetivos figuran dominar gradualmente las tecnologías avanzadas de energía nuclear y los reactores modulares pequeños, ampliar las aplicaciones nucleares en los sectores de la salud, la agricultura, la industria y los recursos naturales, desarrollar tecnologías de procesamiento profundo de tierras raras, producir radiofármacos de nueva generación para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, y construir un moderno Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología Nuclear.



A su vez, la subdirectora general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Najat Mokhtar, informó que Vietnam desarrolla actualmente 19 proyectos de cooperación con ese organismo en áreas como agricultura, salud, seguridad tecnológica y física nuclear, además de las ciencias físicas y químicas.



La funcionaria reafirmó el compromiso del OIEA de continuar acompañando a Vietnam en la ampliación de su programa de energía nuclear y en el desarrollo de aplicaciones nucleares con fines pacíficos y orientadas al desarrollo sostenible./.