Gobierno vietnamita exige mayor rigor en la lucha contra productos falsificados

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, afirmó hoy que la lucha contra el contrabando, el fraude comercial, la falsificación de mercancías y las violaciones de los derechos de propiedad intelectual constituye una tarea permanente de todo el sistema político, "con un punto de partida, pero sin un punto final".

Al intervenir en la conferencia nacional en línea del Comité Directivo Nacional para la Lucha contra el Contrabando, el Fraude Comercial y los Productos Falsificados, destinada a evaluar los resultados del primer semestre y definir las tareas para los últimos seis meses de 2026, el subjefe de Gobierno subrayó que, en consonancia con las orientaciones del Partido, el Estado y el Gobierno, estas acciones deben intensificarse con la participación activa de todo el sistema político y de la ciudadanía.

El dirigente destacó que los resultados alcanzados han contribuido a crear un entorno empresarial más sano, garantizar el orden y la seguridad social y fortalecer la confianza de la población. Asimismo, señaló que las autoridades de Estados Unidos han valorado positivamente los esfuerzos de Vietnam en la protección de los derechos de propiedad intelectual y de autor.

No obstante, advirtió que el contrabando, la comercialización de productos falsificados, de baja calidad o de origen desconocido, así como las violaciones de la propiedad intelectual, continúan representando desafíos complejos, especialmente en el ámbito del comercio electrónico, con consecuencias directas para la salud pública. A ello se suman la compraventa ilegal de facturas, el fraude fiscal y el aprovechamiento de las políticas de importación y exportación para desarrollar actividades ilícitas.

Según el viceprimer ministro, estas deficiencias obedecen principalmente a la insuficiente conciencia y responsabilidad de algunos dirigentes de autoridades locales y organismos competentes, así como a la limitada eficacia de las labores de inspección y supervisión. Añadió que el desarrollo de las bases de datos, en particular las destinadas a la trazabilidad de mercancías, avanza con lentitud y que, en casos aislados, algunos funcionarios han encubierto o facilitado actividades ilegales.

Pham Gia Tuc instó a los ministerios, sectores y administraciones locales a aplicar con rigor las directrices del Gobierno y del Comité Directivo Nacional, concentrando los esfuerzos en combatir el tráfico ilegal de drogas, oro, divisas, cigarrillos de nueva generación, mercancías con falso origen vietnamita y productos que vulneran los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, pidió reforzar las acciones contra la producción y comercialización de alimentos, medicamentos y suplementos alimenticios falsificados o de baja calidad para proteger la salud de la población.

Durante la conferencia, los ministerios y las autoridades locales presentaron los resultados obtenidos y las medidas previstas para el segundo semestre del año.

El Ministerio de Industria y Comercio informó que, en coordinación con plataformas de comercio electrónico, retiró más de nueve mil productos que infringían la normativa, bloqueó más de dos mil tiendas con indicios de irregularidades, procesó más de 300 casos relacionados con actividades ilícitas en el entorno digital y más de 1.500 casos de falsificación de marcas. Además, remitió 24 expedientes con indicios penales a los órganos de investigación.

Por su parte, la Guardia Fronteriza, la Guardia Costera y el Ministerio de Seguridad Pública desarticularon numerosas redes de contrabando, narcotráfico y falsificación de gran escala. Solo el Ministerio de Seguridad Pública inició procesos penales en 1.333 casos contra 2.354 personas durante el primer semestre y mantiene en marcha una campaña especial contra los delitos relacionados con la propiedad intelectual, vigente del 7 de mayo al 6 de agosto de 2026./.

​