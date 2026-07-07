📝 Enfoque: La verdad sobre la libertad religiosa en Vietnam no puede ser distorsionada

Hanoi (VNA) - En los últimos años, durante las sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, organizaciones hostiles a Vietnam han publicado informes sesgados y distorsionados sobre la situación de los derechos humanos en el país indochino, centrándose particularmente en la cuestión de la libertad de religión y de creencias.



En ocasión de la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrada del 15 de junio al 8 de julio, la organización International Christian Concern (ICC), con sede en Estados Unidos, siguió publicando un informe en el que constata que "Vietnam todavía tiene muchas limitaciones a la libertad religiosa".



Según esa entidad, los creyentes cristianos en Vietnam todavía se enfrentan a enjuiciamientos y detenciones por participar en grupos religiosos no reconocidos por las autoridades, y que "la comunidad montañesa (Montagnards) en Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental) a menudo se ve obligada a practicar su religión dentro del marco permitido por el Estado vietnamita", destacando lo que denomina "la represión de los cristianos en Vietnam".



Mientras la organización reaccionaria Boat People SOS (BPSOS), con sede en Estados Unidos, publicó un artículo que distorsiona la Ley de Creencias y Religión de Vietnam de 2026 (que entrará en vigor el 1 de enero de 2027), considerando que esa nueva norma "amenazará seriamente a las organizaciones religiosas".



Cabe destacar que este tipo de argumentos no son nada nuevo, casi como una "retórica vieja reciclada". En su “Informe Anual sobre el Estado de la Libertad Religiosa Internacional 2026”, publicado durante el 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 23 de febrero al 31 de marzo), la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional también se basó en información no verificada, sesgada y tendenciosa para afirmar que la situación de la libertad religiosa en Vietnam “sigue siendo débil” y recomendó que el Congreso y el Gobierno del país incluyeran a Vietnam en la lista de “Naciones de Especial Preocupación en materia de libertad religiosa” (CPC).



En un mundo cada vez más diverso en cultura, religión y modelos de gobernanza, la comprensión y evaluación de la libertad religiosa se está convirtiendo en tema de debate en numerosos foros internacionales. Incluso en países que promueven habitualmente estándares de libertad religiosa, no existe un entendimiento unificado de este concepto.

En el IV Festival Religioso de Cultura y Deportes de la provincia de Thai Nguyen en 2025. (Foto: VNA)





Francia ha prohibido a las mujeres usar velo en público, incluso a las atletas que participan en los Juegos Olímpicos de París 2024, y ha prohibido a las alumnas usar en las escuelas públicas prendas que cubren desde los hombros hasta los pies, tradicionalmente usadas por las musulmanas.



En Suecia, la serie de quemas de ejemplares del Corán en 2023 provocó protestas en el mundo musulmán, tensó las relaciones diplomáticas y desató un profundo debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad de respetar las creencias religiosas de las diferentes comunidades.



La sentencia de 2022 del Tribunal Supremo de Estados Unidos que permitía a un entrenador deportivo de una escuela pública rezar en el campo después de un partido también generó controversia. Quienes apoyan esta medida consideraron que se trata de una protección de la libertad religiosa amparada por la Constitución del país, mientras quienes se oponen temen que el fallo pueda desdibujar los límites entre el Estado y la religión en el sistema de educación pública.



Al evaluar la situación religiosa de cualquier país, es necesario situarla dentro de su contexto histórico, cultural, social y legal específico, y basarse en la observación objetiva, el diálogo directo y un enfoque multifacético, en lugar de depender únicamente de fuentes de información parciales o de opiniones sesgadas preexistentes.



Volviendo a Vietnam, las mencionadas evaluaciones sobre las "restricciones a la libertad religiosa" demuestran que estas organizaciones han ignorado el hecho evidente de que el país indochino siempre ha sido coherente con su política de respetar y garantizar el derecho a la libertad de creencia y religión para todas las personas.



Este es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos en Vietnam, consagrado en la Constitución y concretado a través del sistema legal, especialmente la Ley de Creencias y Religiones.



El hecho de que la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura en su primer período de sesiones a finales de abril, aprobara la Ley de Creencias y Religiones (modificada) constituye un hito significativo que demuestra el compromiso del país de seguir mejorando el marco jurídico, con vistas a garantizar mejor la libertad de creencia y religión para todas las personas, al tiempo que crea condiciones favorables para que las organizaciones religiosas operen de forma legal y estable, y desempeñen un papel cada vez más positivo en la vida social.



Los continuos esfuerzos de la Asamblea Nacional por mejorar el marco jurídico, haciéndolo más transparente y abierto, han creado condiciones favorables para que las religiones operen y se desarrollen de conformidad con la Constitución y las leyes nacionales.



Antes de 1990, Vietnam contaba con tres organizaciones religiosas reconocidas por el Estado. Hasta la fecha, el Estado ha reconocido y otorgado certificados de registro a 43 organizaciones pertenecientes a 16 religiones; con más de 27,7 millones de seguidores (que representan aproximadamente el 27% de la población).



El Partido y el Estado vietnamitas siempre se han preocupado por crear todas las condiciones para que los fieles religiosos tengan una vida virtuosa y defiendan los valores morales, en el espíritu de "caminar de la mano con la nación". Entre los 500 delegados elegidos para la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, se encuentran 16 dignatarios religiosos y seguidores de religiones como el budismo, el catolicismo y el brahmanismo.



Las principales festividades religiosas se celebran cada vez a mayor escala, atrayendo a muchos seguidores y participantes, como el cumpleaños de Buda para los budistas, la Navidad y la Pascua para católicos y protestantes.



Muchas grandes obras religiosas y nuevos lugares de culto se han construido o renovado utilizando recursos sociales y contribuciones de los creyentes, con la facilitación por parte del Estado de los trámites de terrenos y construcción de conformidad con la ley.



El año pasado, Vietnam fue sede con éxito del Día de Vesak 2025 de las Naciones Unidas, atrayendo a más de mil 300 delegados de 85 países y territorios, entre ellos numerosos dignatarios, académicos y líderes de organizaciones budistas internacionales.



La Declaración de Ciudad Ho Chi Minh, adoptada por los delegados, afirmó: «La cuarta celebración del Vesak de las Naciones Unidas, celebrada en Vietnam, nos ha brindado una visión más clara de la abundante, diversa y libre vida religiosa en el país. Observamos el firme compromiso y la aplicación práctica por parte del Partido y el Estado anfitriones del respeto y la garantía del derecho a la libertad de creencias y religión para todos los ciudadanos».



Por otro lado, las relaciones entre Vietnam y el Vaticano se han elevado oficialmente al estatus de Representante Residente, y la Santa Sede nombró un Arzobispo Residente en Vietnam en diciembre de 2023.



El primer ministro del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, valoró muy positivamente los logros de Vietnam en materia de desarrollo y sus políticas religiosas abiertas; y expresó su admiración por la constante atención que el Partido y el Estado vietnamitas prestan a los más vulnerables y desfavorecidos.



En la nación del Sudeste Asiático, solo las organizaciones e individuos que exploten las creencias y religiones para violar la ley, atentar contra la seguridad nacional, sembrar la discordia entre la población, causar inestabilidad social o atraer a personas a grupos "heréticos" que vayan en contra de las costumbres y la moral tradicionales serán severamente castigados conforme a la ley.



Los ejemplos demuestran claramente que Vietnam siempre respeta y garantiza el derecho a la libertad de creencias y de religión para todos sus ciudadanos. Esta es una verdad innegable que ningún informe sesgado puede distorsionar ni tergiversar.



En lugar de imponer constantemente narrativas obsoletas y distorsionadas sobre la libertad religiosa en Vietnam, lo más necesario es promover el diálogo, fomentar el entendimiento mutuo y respetar las diferencias históricas, culturales y de desarrollo. Solo sobre esa base las evaluaciones de la libertad religiosa, pueden reflejar de manera objetiva y completa la realidad sobre el terreno./.