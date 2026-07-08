Economía

AEON acelerará su expansión en Vietnam con 30 centros comerciales previstos para 2030

AEON ampliará su presencia en Vietnam hasta 30 centros comerciales en 2030, convirtiendo al país en su mercado prioritario de inversión en ASEAN.

El centro comercial AEON Mall Da Nang Thanh Khe en su día de inauguración. Foto: VNA
El centro comercial AEON Mall Da Nang Thanh Khe en su día de inauguración. Foto: VNA

Tokio (VNA) - El gigante minorista japonés AEON prevé más que triplicar su presencia en Vietnam hasta alcanzar los 30 centros comerciales en el año fiscal 2030, frente a los nueve que opera actualmente, según señaló el presidente y director ejecutivo de AEON Mall en una entrevista reciente con el diario Nikkei.

Vietnam se ha convertido en el mercado prioritario de AEON y concentrará el 60% de la inversión total del grupo en la ASEAN, de acuerdo con su plan de desarrollo a medio plazo, que se extiende hasta marzo de 2031.

Las operaciones de AEON en Vietnam, que incluyen centros comerciales y tiendas de productos generales, registran un crecimiento anual de ingresos de alrededor del 25%. El grupo prevé que sus ventas en el país superen los 300 mil millones de yenes (mil 840 millones de dólares) en el año fiscal 2030.

El centro comercial AEON Mall Da Nang Thanh Khe, la instalación más reciente de la compañía en Vietnam, abrió oficialmente sus puertas el 3 de julio. El director ejecutivo, Keiji Ohno, afirmó que la afluencia de visitantes desde la inauguración ha sido significativamente mayor de lo previsto.

El complejo comercial de Da Nang forma parte de un proyecto de uso mixto desarrollado por el Grupo TTC de Vietnam, lo que representa la primera experiencia de AEON con este modelo en el país. Este formato permite reducir los costes de inversión frente a la construcción de un centro comercial independiente.

Ohno señaló que TTC ha presentado otras propuestas de ubicación fuera de Da Nang y que AEON está dispuesta a trabajar con socios adicionales, además de TTC, para impulsar su expansión.

Para alcanzar la meta de 30 centros comerciales, AEON adaptará el tamaño y el diseño de cada proyecto a las características, necesidades y preferencias de las comunidades locales. La compañía también estudia desarrollar más centros comerciales de uso mixto similares al modelo aplicado en Da Nang, añadió.

La estrategia de expansión de AEON también contempla centros comerciales de tamaño mediano que no operarán bajo la marca AEON Mall. El grupo ya ha inaugurado uno de estos establecimientos en Vietnam.

Durante el año fiscal 2026, AEON prevé abrir nuevos centros comerciales en las ciudades de Thanh Hoa y Ha Long, y ya cuenta con la aprobación para desarrollar una segunda ubicación en Da Nang.

Las oportunidades de expansión en las ciudades provinciales siguen siendo más limitadas que en Hanoi debido a factores como el tamaño de la población y el poder adquisitivo. No obstante, la competencia aumenta a medida que el Grupo Central de Tailandia y otros minoristas aceleran sus planes de crecimiento en Vietnam.

En este escenario, resulta clave actuar con rapidez para garantizar las mejores ubicaciones estratégicas, destacó el director ejecutivo de AEON Mall./.

VNA
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