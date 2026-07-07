TLC entre Vietnam y AELC abre nuevas oportunidades para las empresas

Hanoi (VNA)- Tras más de una década de negociaciones, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, ha concluido oficialmente su proceso de negociaciones, marcando un nuevo avance en la estrategia de Vietnam para diversificar sus mercados.



En declaraciones a la prensa, el viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, señaló que la conclusión de las negociaciones se produce en un contexto de creciente incertidumbre económica mundial y aumento de las barreras comerciales.



Según el viceministro, este resultado no solo reafirma el compromiso de Vietnam y de los países de la AELC con un sistema comercial abierto, transparente y basado en reglas, sino que también sienta las bases para una nueva etapa en las relaciones económicas bilaterales, impulsando el comercio, la inversión, la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos.



El viceministro subrayó que el acuerdo abrirá importantes oportunidades para las empresas vietnamitas al diversificar sus mercados de exportación y facilitar el acceso a economías con un elevado poder adquisitivo y altos estándares, como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.



Además, se espera que el tratado atraiga inversiones de alta calidad hacia sectores como la alta tecnología, la industria manufacturera, las energías limpias, la transición ecológica, la innovación y el desarrollo humano, fortaleciendo la competitividad de las empresas, mejorando su capacidad para cumplir con los estándares internacionales y favoreciendo una mayor integración en las cadenas globales de valor.



El viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan (tercero desde la izquierda), y representantes de los Estados miembros de la AELC asisten a la Reunión Ministerial de la agrupación en Islandia. (Foto: Ministerio de Industria y Comercio)



Por otro lado, con un mercado de más de 100 millones de habitantes y una red de 17 tratados de libre comercio, Vietnam aspira a consolidarse como un socio confiable y un puente para que las empresas de la AELC amplíen sus operaciones en la ASEAN y en la región, creando nuevas oportunidades de inversión, producción y negocios para ambas partes.



En cuanto a la implementación del acuerdo, Nguyen Sinh Nhat Tan indicó que el Ministerio de Industria y Comercio trabajará en coordinación con otros ministerios, organismos, autoridades locales y los países miembros de la AELC para concluir la revisión jurídica del texto, preparar su firma y poner en marcha el tratado conforme al calendario previsto.



Paralelamente, dijo, el ministerio reforzará las actividades de divulgación de los compromisos asumidos, organizará programas de capacitación sobre normas de origen, estándares técnicos y desarrollo sostenible, además de intensificar la promoción comercial, facilitar los vínculos entre empresas y apoyar una mayor participación de las compañías vietnamitas en las cadenas de suministro de los socios de la AELC.



El viceministro añadió que el Gobierno continuará impulsando reformas institucionales, mejorando el clima de inversión y negocios y cumpliendo plenamente sus compromisos internacionales para crear condiciones favorables que permitan a las empresas aprovechar al máximo las ventajas del tratado.



En este sentido, indicó, el Gobierno promulgó el Decreto n.º 240/ND-CP, de fecha 26 de junio de 2026, relativo al mecanismo y las políticas para potenciar los recursos destinados al desarrollo y funcionamiento del Ecosistema para el aprovechamiento de los tratados de libre comercio y del Fondo de promoción de las exportaciones sectoriales, contribuirá a que las empresas exploten de manera más eficaz los beneficios derivados del TLC entre Vietnam y la AELC./.