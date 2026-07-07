Hanoi recibe a turista internacional número 5 millones en 2026

Hanoi (VNA)- El Departamento de Turismo de Hanoi organizó hoy la ceremonia de bienvenida al turista internacional número 5 millones que llega a la capital en 2026.

La distinción recayó en Piñas Piñas María Del Mar, líder de un grupo de 19 turistas españoles que realiza un recorrido de 16 días para descubrir Vietnam. El grupo partió de Madrid en un vuelo de Qatar Airways, hizo escala en Doha (Qatar) y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai en Hanoi a las 13:55 horas del mismo día.

Hanoi constituye la primera parada de un itinerario que también incluye Sa Pa, Ninh Binh, la bahía de Ha Long, Hue, Da Nang, Hoi An, Ciudad Ho Chi Minh y Ben Tre.

La ceremonia, celebrada en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, forma parte de las actividades conmemorativas por el 66.º aniversario de la fundación del sector turístico de Vietnam (9 de julio de 1960-2026). El acto busca promover la imagen de Hanoi como un destino seguro, acogedor y hospitalario, generar una primera impresión positiva entre los visitantes internacionales, atraer a un mayor número de turistas y reafirmar el papel de la industria sin humo en el desarrollo socioeconómico de la capital y del país.

Tran Trung Hieu, subdirector del Departamento de Turismo, destacó que la recepción del turista internacional número 5 millones constituye un hito significativo que demuestra el sólido crecimiento del sector del ocio de la capital y el cumplimiento anticipado de las metas fijadas para 2026.

Recordó que Hanoi aspira a recibir más de 9 millones de visitantes internacionales este año y que, hasta la fecha, ya ha alcanzado más del 50% de ese objetivo.

​A su juicio, este resultado confirma el creciente atractivo de la capital para los viajeros internacionales y transmite un mensaje de bienvenida a los turistas de todo el mundo para que visiten Hanoi y Vietnam.

En la ceremonia de bienvenida (Foto: VNA)

Por su parte, Piñas Piñas Maria Del Mar manifestó su sorpresa y emoción al convertirse en la turista internacional número 5 millones en llegar a Hanoi este año. Afirmó que Vietnam ha sido durante mucho tiempo uno de sus destinos soñados y expresó su satisfacción por visitar el país precisamente durante la conmemoración del 66.º aniversario de la fundación del sector turístico. Tanto ella como los demás integrantes del grupo esperan vivir experiencias inolvidables relacionadas con la cultura, la historia y la hospitalidad del pueblo vietnamita.

El vicepresidente del Comité Popular de Hanoi, Nguyen Xuan Luu, envió una carta de bienvenida a María Del Mar Piñas Piñas y a los integrantes del grupo, en la que expresó su deseo de que disfruten plenamente de los patrimonios culturales, la gastronomía y la hospitalidad de la capital. Asimismo, confió en que las experiencias vividas durante su estancia contribuyan a estrechar aún más los lazos de amistad entre Vietnam y España.

Durante el primer semestre de 2026, Hanoi recibió a más de 18 millones de visitantes, un 15,7% más que en el mismo período del año anterior. El número de turistas internacionales aumentó un 26,8%, mientras que los ingresos generados por la actividad turística crecieron un 19,1%, consolidando una vez más a la capital como uno de los principales destinos turísticos de Vietnam.

En 2026, Hanoi continuó cosechando reconocimientos internacionales. La plataforma de viajes TripAdvisor la situó en el segundo lugar de Asia en la categoría Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2026; la revista U.S. News & World Report la ubicó en el octavo puesto entre los 20 destinos más atractivos de Asia; y la revista Time Out la incluyó en el Top 50 de las mejores ciudades del mundo. Estos reconocimientos reafirman el creciente prestigio y la competitividad internacional del turismo de la ciudad./.

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